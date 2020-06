Recuperación económica tardará más de tres años: Ernesto Derbez Bautista

Participó en el foro virtual organizado por San Luis Podemos, en el que expuso el riesgo de descuidar al sistema educativo y el incremento de la brecha de desigualdad.

AMLO sólo está generando una Teología del Bienestar y se está olvidando de la clase media que la considera similar a los empresarios.

Participaron empresarios potosinos como el presidente de UUZI, Ricardo Pérez Castillo; de Canirac, Juan Carlos Banda Calderón; los ex presidentes de Coparmex, Carlos Torres Corzo y Ramón Zamanillo Pérez; el ex gobernador del Estado, Marcelo de los Santos Fraga y la ex delegada de Relaciones Exteriores, Fuensanta Medina; así como el ex comisionado de la PF, Enrique Galindo Ceballos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está siendo engañado, porque la recuperación económica derivada por el Covid-19, será hasta dentro tres o cuatro años, y no es similar a la que ya se vivió en 1994 o la del 2009, porque ahora se trata de una contracción mundial negativa equivalente a una pérdida de entre 3.4 y 4.0 billones de dólares, y aunque se señale que con el nuevo T-MEC será salvación para el país, la realidad es otra.

Así lo señaló el ex secretario de Economía y de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, al participar en el Foro virtual “México 2020 ¿Hacia dónde vamos?”, organizado por la asociación civil San Luis Podemos a través de su vocero, Octavio Pedroza Gaitán, quien destacó la participación de más de 170 personas que siguieron la transmisión de la videoconferencia, entre ellos líderes empresariales potosinos, el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, así como el ex comisionado de la PF, Enrique Galindo Ceballos.

En su ponencia virtual, Derbez Bautista hizo hincapié en que la cadena productiva está debilitada, no existe confianza para los inversionistas, las importaciones y las exportaciones también reportan una baja histórica, principalmente éstas últimas, con lo que se reducen las posibilidades de crecimiento económico para México en lo que resta de este 2020 y para el 2021, porque para este año el PIB caerá 9.0 a 10 por ciento.

“No hay producción, el comercio tiene un panorama negativo, por eso se refleja en el desempleo, porque se han perdido 12 millones de empleos, de los cuales 10 millones son informales y 2 millones formales desde enero a la fecha. Las Pymes son las más afectadas, siendo que cada una de ellas factura 1.0 millón de pesos anuales, generan el 70% de los empleos”, afirmó.

El rector de la Universidad de las Américas en Puebla resaltó el tema educativo, la ciencia y la salud que realmente son temas que no le interesan al gobierno federal, porque al descuidar el tema educativo, va a generar que se incremente la brecha de la desigualdad, incluso no le interesa apoyar a la clase media porque la considera similar a la clase empresarial y sólo está interesado en generar una Teología del Bienestar.

Expuso la necesidad de definir una propuesta en favor de las Pymes y Mipymes, porque será fundamental el proceso electoral del 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados que hasta el momento tiene el control mayoritario el gobierno federal actual, pero habrá que enfocarse en la Cámara de San Lázaro, para revertirlo, “pues sin propuesta válida, la oposición no repunta desperdiciando la caída de Morena producto de los errores de sus gobiernos, porque es un hecho que sus preferencias electorales han disminuido”, aseguró.

Puntualizó en que los verdaderos problemas de México son la corrupción que le cuesta al país 10% del PIB nacional, los monopolios que representan 3.0% de costo y la inseguridad -que no se ha hecho nada para disminuirla- cuesta 6.0%, es decir, que sumados son casi el 20%, lo que representa de 4.0 a 5.0 billones de pesos que se desperdician por estas tres situaciones que se viven en el país.

El vocero de San Luis Podemos, Octavio Pedroza Gaitán aseguró “las armas con las que contamos son las ideas y las propuestas como decía don Luis H. Álvarez, porque la única manera de revertir esto, con convicción, la suma de talentos y la visión de tener un mejor San Luis Potosí y un mejor México”.

Entre los participantes en el foro virtual estuvieron: el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Ricardo Pérez Castillo; el presidente local de Canirac, Juan Carlos Banda Calderón; los ex presidentes locales de Coparmex, Carlos Torres Corzo y Ramón Zamanillo Pérez; la ex delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fuensanta Medina; el ex delegado federal de la STPS, Edgar Durón Puente; el ex comisionado de la PF, Enrique Galindo Pérez; el ex alcalde y ex Embajador de México en Chile, Mario Leal Campos, el ex diputado local, Gerardo Serrano y las ex regidoras, Marcela Zapata Suárez del Real y Claudia Galina; así como la ex diputada federal, Beatriz Eugenia García Reyes, por mencionar algunos.

Éste fue el tercer webinar que se realizó por la asociación civil San Luis Podemos, ya que el primero fue con el ex senador Ernesto Cordero Arroyo; el segundo estuvo a cargo del ex senador Roberto Gil Zuarth; y ahora con el ex funcionario federal y rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez, aunque se tiene proyectado desarrollar otros foros virtuales.

Me gusta: Me gusta Cargando...