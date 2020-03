Rectores alemanes visitan la UASLP y acuerdan alianzas internacionales

Un grupo de 20 rectores de universidades alemanas y diplomáticos que forman parte del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) visitaron la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para conocer su oferta educativa y de investigación así como sus proyectos de desarrollo, además establecieron acuerdos de colaboración internacional con ocho de estas instituciones y sus rectores, las cuales son: Dr. Esther Schnetz of University of Applied Sciences, Dr. Steffen Teichert University of Applied Sciences Jena, Dr. Ute Von Lojewski of the University of Appliend Sciences Mûnster, Dr. Burghard Hermeier of the University of Applied Sciences Esseu; Dr. Johannes Schaller Ceo of University of Applied Health Sciences Gera. Dr. Pilar Salamanca Vicepresident of the University SDI Munich, Dr. Dolores Sánchez Bengoa Vice President of the University of Applied Management Studies Mannheim, Dr. Christian Malterer of the University of Applied Mediadesing Berlín.

La reunión con los rectores alemanes estuvo presidida por el rector de la UASLP, Mtro. Manuel Fermín Villar Rubio; el Dr. Christian Müller, Jefe del Servicio Alemán y de intercambio académico (DAAD), 20 rectores alemanes; el secretario general de la Universidad Dr. Anuar Abraham Kasis Ariceaga, y los directores de las Facultades y Campus, así como de los 15 institutos y centros de investigación de la UASLP.

En su intervención ante los rectores alemanes, el rector de la UASLP, maestro Manuel Fermín Villar Rubio expuso que esta casa de estudios con 396 años de historia, es la primera universidad autónoma del país, con cobertura educativa en todo el estado a través de sus ocho campus, ofreciendo 100 carreras con acreditación nacional y 20 con acreditación internacional, 96 posgrados, 74 de excelencia y 7 de competencia internacional.

Impartiendo cátedra más de 3 mil 500 académicos basados en un nuevo modelo educativo que permite formar a 32 mil 500 jóvenes con herramientas que les permitan adaptarse a los cambios y necesidades del entorno y con salidas laterales como Técnico Superior Universitario. 553 académicos están reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores y de ellos 41 están en el nivel III.

“Esta Casa de Estudios se ha dado a la tarea de crear nuevas áreas de oportunidad a través de la oferta educativa ofreciendo nuevas metodologías en la enseñanza- aprendizaje e investigación basadas en nuevas tendencias como la revolución y educación 4.0. Por ello, la importancia de estos eventos para establecer mayores lazos de unión entre México y Alemania”.

El doctor Christian Müller, secretario general adjunto del Servicio Alemán y de Intercambio Académico, agradeció la hospitalidad de la institución y el interés en el acercamiento académico- educativo.

Manifestó que definitivamente la mejor manera de brindar una respuesta satisfactoria a las necesidades de la sociedad es ofrecer mejor formación profesional, y mediante la educación generar mejores condiciones de vida.

Y destacó: “La Universidad Autónoma de San Luis Potosí habrá de encontrar en nosotros un excelente aliado a fin de establecer los objetivos que hemos trazado”.

