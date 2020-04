Recomendaciones para cuidar de las y los menores para evitar contagio de COVID-19

· Las y los menores también se enferman de Covid-19, no es exclusivo de algún rango de edad.

Derivado de la suspensión de actividades escolares como parte de la Jornada Nacional de sana distancia implementada por la Secretaría de Salud, la dependencia emitió algunas recomendaciones para las y los menores que estarán en casa para evitar el contagio de Covid-19 y reiteró que no se debe olvidar que también son una población que se enferma de este virus.

Se recomienda evitar que saluden de mano o de beso y decirles que en estos momentos no es necesario mostrar su afecto abrazando a las personas que estiman; enseñarlos a lavar sus manos de manera frecuente; explicarles que el periodo de suspensión de clases es para permanecer en casa y evitar contagios, por lo que no pueden salir a plazas, parques o a reuniones con otras compañeras y compañeros hasta que pase la contingencia.

Es importante que no salgan de casa, aún se observan muchos niños y niñas en la calle paseando en familia en diferentes lugares como plazas o calles, no deben llevar niñas y niños a los supermercados ni a realizar alguna otra compra; este periodo no es vacacional y es primordial que los padres y madres de familia cuiden de su salud.

En caso de que lleguen a presentar síntomas como fiebre superior a los 37.5 grados, tos seca, dificultad para respirar, flema, cansancio o debilidad, además haber tenido contacto con personas procedentes de países con contagios comunitarios o algún caso positivo por Coronavirus, evitar lugares concurridos, usar cubre bocas, acudir al médico y evitar automedicarlos, así como llamar a la línea telefónica 800 123 88 88.

La dependencia reitera que el virus puede contagiar a personas de todas las edades, no es exclusivo de algún rango de edad, sin embargo, las y los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas requieren especial atención ya que pueden ser más susceptibles a presentar complicaciones.

