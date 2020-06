Rechazan diputadas y diputados de la comisión de hacienda del estado por mayoría, la iniciativa para reestructurar la deuda pública estatal

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado rechazaron por mayoría, la iniciativa del Poder Ejecutivo para reestructurar la deuda pública estatal con un periodo de gracia que ampliaría el plazo de pago de los créditos contraídos de 15 a 18 años, informó el presidente diputado Ricardo Villarreal Loo.

Luego de diversos análisis y una reunión con el secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo Daniel Pedroza Gaitán, los legisladores sometieron a votación el dictamen que declaraba procedente la iniciativa para la reestructuración, que representaría la posibilidad de tener recursos para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia.

El diputado Villarreal Loo afirmó que “es un tema delicado que a ninguna administración o Legislatura le gustaría abordar y que se fundamenta en la situación económica que vivimos, pero no hay certeza de lo que se haría con ese ahorro, no es que vayan a ingresar 500 millones de pesos pero se van a ahorrar y no hay líneas claras de su aplicación; además, por las condiciones que vive la Secretaría de Salud, es delicado autorizar la reestructuración que no es otra cosa que diferir los pagos, dejar de pagar y que otros gobiernos futuros lo hagan”.

En su intervención el diputado Mauricio Ramírez Konishi dijo que existe una institución reconocida y confiable como lo es la Auditoría Superior del Estado, para fiscalizar el gasto de esos recursos que se podrían ahorrar con la reestructuración; “el apoyo federal es insuficiente, cada día estamos en el pico de la pandemia y cada día se requieren recursos.

La deuda ya existe, se expandiría tres años más, nosotros somos privilegiados pero hay miles de gentes que necesitan ayuda”.

El legislador Edgardo Hernández Contreras expuso que “las tentaciones para mal gastar el recurso están a la vuelta de la esquina, hablamos de que la deuda pública se iría hasta el 2038 y el resto de mis consideraciones me las guardo para el pleno”.

La legisladora María del Consuelo Carmona Salas consideró que “es irresponsable comprometer a las próximas administraciones, además de que la historia nos ha dejado tragos amargos; el gobierno debe usar la creatividad para saber financieramente de donde obtener recursos y reducir el sueldo de la burocracia, ahorrar en publicidad, posponer obras, además de que el presidente de México instruyó a Hacienda para que no avala créditos ni refinanciamiento de deuda”.

El legislador José Antonio Zapata Meraz expuso que dejar de pagar los próximos 18 meses cuando existirá cambio en el gobierno, complicaría las posibilidades de negociación de la próxima administración para una mejor tasa a futuro, además las participaciones federales siguen fluyendo de forma continua y constate. En la reunión con Finanzas, “nos mostraron una parte de la realidad nada más, nos hablaron de los ingresos pero no de los egresos y lo recomendable es que cancele proyectos para que tenga suficiencia presupuestal”.

La diputada Marite Hernández Correa manifestó que “el monto inicial de la deuda fue de 4,600 millones de pesos y se siguen debiendo 3,700 millones y hay varias preguntas que no contestó el secretario de Finanzas; incrementará el interés al dejar de pagar, además no hay austeridad en los ingresos de los altos funcionarios en contraste con lo que percibe el pueblo trabajador”.

La legisladora Laura Patricia Silva Celis responsabilizó a la Federación de dejar solos a los potosinos, “es la gran recaudadora de nuestros impuestos y quiere que todos sean pobres para que haya igualdad, que coman frijolitos con tortilla; en San uis se cayeron los ingresos propios por la pandemia y el tema de salud requiere más recursos, el INSABI se hace a un lado y no se trata de defender una postura del gobierno, sino el interés de todos los potosinos”.

Los legisladores Marite Hernández Correa, Consuelo Carmona Salas, Ricardo Villarreal Loo, José Antonio Zapata Meraz y Edgardo Hernández Contreras votaron en contra mientras que a favor lo hicieron los diputados Mauricio Ramírez Konishi y Laura Patricia Silva Celis. El dictamen será analizado en segundo turno en la Comisión de Gobernación.

