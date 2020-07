Realiza CEFIM foro virtual para el combate a la corrupción

· La Comisión de Vigilancia en los Municipios se crea en el 2013, dos años antes que el Sistema Nacional Anticorrupción en el 2015.

Con una apuesta fuerte al combate contra la corrupción en los gobiernos locales, este jueves, la Coordinación Estatal para Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), organizó el Foro “Comisión de Vigilancia en el Ayuntamiento. El Sistema Municipal Anticorrupción”, informó Luis Gerardo Aldaco Ortega, titular de la dependencia.

El funcionario detalló que, el foro contó con la participación de la Síndico Municipal en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, el Diputado local Eugenio Govea Arcos, actual Presidente de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, además del Maestro Pedro Olvera Vázquez, analista político y servidor público.

Aldaco Ortega informó que, esta clase de debates en asuntos de corrupción, nutren la vida municipal y permiten analizar figuras como la Comisión de Vigilancia en el Municipio, en especial, con la participación de expertos de calidad que debaten temas constitucionales que deben ser revisados, porque “los tiempos actuales ya no nos permiten pensar como hace siete años que fue la fecha cuando se crearon estas figuras de vigilancia en el Ayuntamiento, la comisión entra a un proceso de análisis y de reflexión para revisar cuál es su naturaleza, y órganos como estos puedan coadyuvar y tener mejores resultados sin extralimitar las funciones del Cabildo; por lo que agradezco a las y los ponentes su participación y experiencia en la materia”.

Solo los municipios de San Luis Potosí y Tamazunchale tienen instalada su Comisión de Vigilancia en el Ayuntamiento, sin embargo, de acuerdo con expertos que participaron en este foro virtual, la figura debe ser derogada porque sus funciones quedan duplicadas con la Comisión de Hacienda en el Cabildo, así como con la Contraloría Municipal.

La Síndico Municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, explicó que “es un cuerpo edilicio que tiene tareas de control y de vigilancia, donde se debe dar cuenta de los procesos administrativos, jurídicos y financieros de los Ayuntamientos, sin embargo su existencia contraviene las funciones y facultades que tiene el Contralor, por lo que la existencia o no de esta comisión dependerá del Congreso del Estado, su reforma, para dar fuerza, para que se derogue, o bien, cambiar la exposición de motivos, y así darle herramientas a los órganos que ya tenemos para vigilar de manera adecuada todos los procesos, aunado a la participación ciudadana, con acciones que impacten en el ojo público lo que estamos haciendo como funcionarios públicos”.

El Maestro Pedro Olvera Vázquez, analista político y catedrático por más de 30 años, explicó que la vigilancia no es el único problema ya que las y los legisladores “tuvieron una idea generosa al crear las comisiones de vigilancia en los municipios, pero es una idea inacabada, y desde luego es una figura que no permite ninguna funcionalidad, porque fue fundada antes del Sistema Nacional Anticorrupción, por tanto, no está acabada su existencia y se debe hacer una contrareforma”.

En su intervención, el Diputado local Eugenio Govea Arcos, actual Presidente de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, mencionó que el 11 de abril de 2013, se creó esta comisión edilicia para los Ayuntamientos y justo el Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor gracias a una reforma pública en mayo de 2015, “esta figura fue previa a la creación del Sistema, qué es lo que tenemos qué hacer, no debemos derogar sino armonizar los mecanismos para lograr una eficiente fiscalización de los recursos públicos en los municipios, porque tenemos un déficit enorme de confianza, no solo de los ciudadanos, donde se da el robo a ojos vistos, por ejemplo el rechazo a la cuenta pública de un Cabildo, no tiene ninguna sanción es solo una decisión de carácter político”, señaló el legislador.

Y agregó que es necesario repensar el tema a la luz de los desafíos en la gestión municipal, donde su figura está siendo cuestionada, porque por décadas hacen un esfuerzo sustantivo para cobrar predial, el agua potable, pero en la mayoría de los municipios, están supeditados a los recursos federales, por lo que temas como la transparencia y la rendición de cuentas son un enorme desafío.

En el foro virtual dirigido al funcionariado municipal, registró una asistencia de cien personas entre presidentes municipales, regidores, contralores, así como personal de las áreas de planeación y sindicatura, quienes pudieron conocer las visiones y alcances del Sistema Anticorrupción desde los ayuntamientos.

