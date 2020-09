Quinto Informe de Gobierno de JMCL, así se vivió

-Desde manifestaciones a la distancia hasta cercos de seguridad resaltaron en este informe

Este viernes se llevó a cabo el Quinto Informe de Gobierno de Juan Manuel Carreras López, entre una serie de manifestaciones y protocolos exagerados de seguridad.

Previo al informe se registró un bloqueo del Periférico, luego de que ciudadanos trataron de llegar hasta el Centro de Convenciones para manifestarles por falta de apoyos a distintos sectores.

Ninguno de ellos logró pasar los cercos de seguridad, ya que se destinaron cerca de 150 elementos policíacos a la zona.

El mandatario estatal junto a Olga Sanchéz Cordero, secretaria de Gobernación a nivel federal, ingresaron al salón en el que los funcionarios fueron acomodados en medio círculo.

Al lugar se presentaron presidentes municipales, los exgobernadores Fernando Silva Nieto y Horacio Sanchéz, representantes de los distintos poderes en el estado, diputados federales y más.

Se llevó a cabo el Himno Nacional en español y en dialecto indígena a cargo de niños de Aquismón, después se llevó a cabo un minuto de silencio por las víctimas de Covid.

“Quiero empezar este Informe recordando a quienes han perdido la vida por el Covid-19, nos dejan en la memoria colectiva una cicatriz de lo difícil y doloroso que ha sido enfrentar esta pandemia, para todos ellos, pido un respetuoso minuto de silencio”.

Recalcó que en este año, es la primera vez que un Informe de Gobierno se enmarca en dos momentos históricos de signo totalmente distinto.



“Un primer período hasta inicios de 2020, caracterizado por la continuidad del avance de San Luis Potosí en prácticamente todos sus frentes de desarrollo. Y un segundo período, a partir de febrero de este año, marcado por una inédita emergencia sanitaria y económica, y por los complejos esfuerzos para enfrentarla y atenuar sus efectos”.



Consideró antes de la pandemia, San Luis Potosí se acercaba a las metas de desarrollo trazadas al inicio de este Gobierno.



“Había inversión en todos los sectores de la economía, más familias salían de la pobreza, se creaban empleos y mejoraban los salarios. Al mismo tiempo, estos avances se acompañaban con nuevas obras de infraestructura carretera, aeroportuaria, hospitalaria y educativa; con nuevos Parques Regionales y, se enriquecía nuestro patrimonio cultural con nuevos museos de prestigio internacional”.

El recinto con 300 personas y pese a la contingencia sanitaria, fueron testigos de que el gobernador señaló que el primer desafío que afrontan en este año fue el cómo diseñar las medidas que protegieran la salud de la población ante la pandemia.



“Reconozco en ello, el gran sentido de responsabilidad y de solidaridad por parte de la sociedad potosina para cuidarse y asimismo, quiero reconocer a los héroes de esta lucha contra la enfermedad, las mujeres y hombres del sector salud público y privado. Para ellas y ellos, de corazón, muchas, muchas gracias”.

Aplaudió también el heroísmo de todas y todos los trabajadores del sector salud, tanto público como privado.

“De manera especial, quiero expresar mi agradecimiento al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con quien hemos construido una amplia agenda de trabajo en beneficio de nuestro Estado, que abarca no sólo la atención de la emergencia sanitaria, sino también la aplicación de diversos programas sociales y la continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura”.

Carreras López agradeció a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quienes en julio de este año lo designaron como presidente de la misma.

“Como los potosinos recordarán, me comprometí a no endeudar más al Estado, a no crear nuevos impuestos ni a aumentar los existentes y he cumplido mi palabra al hacer un gobierno basado en una estricta disciplina financiera”.



Destacó que no solo no han contraído deuda, sino que hemos realizado un esfuerzo sin precedentes en materia financiera para reducirla.



“En esta Administración, al día de hoy, la reducción de la deuda y los pasivos estatales asciende a 6,600 millones de pesos; esto es, una disminución de más del 30% respecto de los compromisos de pago que se tenían a fines de 2015. (…) Vivimos una crisis económica sin precedentes en los últimos cien años, que también ha golpeado a las finanzas públicas de todo el país. En nuestro caso, la demanda de recursos extraordinarios para la emergencia sanitaria, la contracción de ingresos federales y locales, y la necesidad de recursos adicionales para programas de estímulos económicos y sociales, nos ha generado presiones financieras por más de mil millones de pesos”.

Puntualizó que el combate al delito ha sido y es uno de los más grandes desafíos que enfrentan los mexicanos.



“Como todos los Estados de la República, hemos enfrentado la violencia asociada a delitos perpetrados por organizaciones criminales nacionales e incluso internacionales, dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, el tráfico de personas y el robo de combustibles.

El gobernador subrayó que estos delitos están fuertemente relacionados a una creciente demanda y consumo de estupefacientes por parte de la sociedad.

“Y esto es importante porque hoy en día, la mayor parte de los delitos violentos que se cometen en San Luis Potosí están relacionados de alguna forma con actividades de personas vinculadas a la distribución de drogas”.



El mandatario estatal indicó que desde el principio de su mandato, trabaja con el objetivo de disminuir los índices de pobreza.



“Entre estos esfuerzos, destaco la creación del programa “Mano a Mano”, compuesto por cuatro acciones sociales de emergencia: 1.- Apoyos alimentarios a familias y grupos vulnerables y desayunos escolares, 2.- Créditos a micro y pequeñas empresas y a mujeres emprendedoras, 3.- Ayudas a locatarios de mercados populares y 4.- Apoyos directos a grupos afectados por la suspensión de sus actividades”.



Puntualizó que el crecimiento económico, con bienestar y respeto al medio ambiente también ha sido, es y seguirá siendo una de nuestras prioridades.

“De la mano con el Gobierno Federal, continuamos los trabajos para ampliar los espacios como Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito y la reforestación del territorio potosino, donde destaca este año el inicio del programa federal “Sembrando Vida” en nuestro Estado”.

Señaló que con la memoria de estos logros alcanzados por todos, “sigamos cuidando hoy de nuestra salud y de nuestro porvenir, ¡Vamos a salir adelante!, ¡Que viva San Luis Potosí!, ¡Que viva México!”.

