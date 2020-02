Que primero lea y se entere bien”, arremete diputado contra Sebastián Pérez García

El congresista consideró que las cámaras empresariales no tienen la película completa del tema

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rolando Hervert Lara arremetió contra el Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Sebastián Pérez García al señalar que debe ponerse a leer y enterarse bien de los temas, ya que dijo, el trabajo de los legisladores en el tema del juicio político contra Xavier Nava se ha manejado bajo legalidad.

“Con mucho gusto le envió al secretario la Ley de Juicios Políticos para que la conozca, porque no la conoce, que se ponga leer, es un procedimiento que se tiene que hacer en el Legislativo, nosotros no somos Ministerio Público, ni somos Fiscalía para determinar si hay o no, un delito de otra índole, (…) que no confunda a la opinión pública, son dos cosas totalmente diferentes, quieren confundir una cuestión legal de tipo penal o de otro tipo, con una situación de un Juicio Político”.

Lo anterior, tras la declaración de Pérez García, quien indicó que el Congreso del Estado busca tapar sus corruptelas con el proceso en contra del edil, Xavier Nava Palacios.

“Las cámaras empresariales no tienen la información completa, yo pienso con todo respeto que no tienen la película completa, les han informado una situación ajena a lo que se está viviendo, por eso es que no engañen a la opinión pública, ni a ciudadanos, ni a los empresarios”, recalcó el presidente de la Jucopo.

Además, exigió a la administración municipal no querer desvirtuar un hecho tan lamentable como el de la abogada Teresa Carrizales Hernández, quien fue violentada por personal del Ayuntamiento de Nava Palacios.

“Es evidente y claro, en este juicio político hubo un atropello a un derecho humano de una persona, de una mujer que fue arrastrada, y eso no lo vi yo, lo vio todo México, lo vio todo el mundo, y eso tiene que castigarse, (…) las comisiones de Justicia y Gobernación están haciendo las cosas correctamente conforme al procedimiento de ley, no entorpezcan, esto no es político”.

Me gusta: Me gusta Cargando...