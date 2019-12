Prevenir el exceso de consumo de alcohol en tiempos de fiestas navideñas es fundamental

El Instituto Temazcalli invita a reflexionar sobre este problema para evitar excesos.

La temporada navideña es un pretexto perfecto para excederse en el consumo del alcohol. Es por ello que en el Instituto Temazcalli se gestan campañas de prevención y concientización en torno al exceso de alcohol y sus graves consecuencias.

Como parte de la campaña contra abuso de alcohol “Más Navidad, Menos Alcohol” la doctora Claudia López Bustos, subdirectora médica del Instituto Temazcalli, comparte el origen de estas campañas de prevención que son de carácter internacional. “El pasado 15 de noviembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo instaura como el Día Mundial sin Alcohol, debido a que es el responsable de una gran cantidad de accidentes automovilísticos. “El alcohol es una droga legal y aprobada socialmente para lo que los jóvenes lo ven como algo normal”, comenta la doctora.

Para distinguir entre un bebedor ocasional, que también suele llamarse social, y una persona que ya presenta problemas de adicción, la doctora López Bustos comparte que en Temazcalli “Hay que evaluar el grado de disfunción que produce la ingesta de alcohol en la persona a evaluar. Un gran paso iniciar el tratamiento de Rehabilitación, es asistir primero al área de Trabajo Social del Instituto Temazcalli. “Primero se evalúa si la persona es candidata a tratamiento ambulatorio, es decir vas a consulta externa. “El objetivo inicial de un tratamiento es lograr la abstinencia, es decir no tomar. Si no logra mantenerse sin beber, ahí sugerimos el internamiento de tres meses, que es voluntario.

Finalmente, la doctora también alerta acerca de que el alcohol es generador de problemas de salud paralelos al mismo que agravan su situación. “Es común que la gente tenga diabetes o hipertensión y el alcohol detone estos problemas”. De esta manera, Temazcalli invita a reflexionar sobre el abuso en el consumo en estas épocas de fiesta, a no excederse y sobre todo no colocarse en situaciones de riesgo, especialmente no conducir alcoholizados.

