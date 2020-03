Prestanombres podrían participar en licitación de luminarias, Ayuntamiento reconoce que no hay candados

Son 25 las empresas interesadas en participar en la licitación millonaria

Marco Antonio Uribe Ávila, titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que, si alguna empresa usa un prestanombres para participar en la licitación millonaria de luminarias, la administración capitalina no lo va a saber.

“Yo no sé si tu traes una relación como prestanombres de alguien, pues no, no lo voy a saber, la verdad es que está muy complicado”, insistió.

Lo anterior, después de la junta de declaraciones, a la que asistieron cerca de 25 empresas interesadas en participar, al cuestionarle cuantas de ellas eran potosinas, señaló que no conocía a detalle el dato, pero podría calcular un 60 por ciento.

Agregó que hay empresas de estados vecinos como Puebla, Ciudad de México, Aguascalientes, entre otros estados vecinos, sin embargo, evitó abundar en el tema, ya que justificó aún las están revisando.

Uribe Ávila reiteró que “yo no puedo investigarte a ti como persona moral, o persona física, cuál es hasta cierto punto tu trayectoria, si me estas presentando un acta constitutiva de cierta fecha a cierta fecha, lo que yo me propongo es revisar los contratos que tú me traes, esos son los que voy a revisar, que lo que me estas entregando, sea real, sea verídico, y que hayas cumplido con esos contratos”.

Cabe destacar que una de las empresas participantes es “Representaciones Parga”, la misma que por adjudicación directa instaló 106 focos en la Calzada de Guadalupe, con un presupuesto de 850 mil pesos.

Me gusta: Me gusta Cargando...