Potosinos se exponen ante contingencia por temor a que les corten el agua

-Algunos con la incertidumbre sobre la fecha en la que les reconectarán el servicio

Ciudadanos acuden a las oficinas del organismo intermunicipal de agua potable Interapas para evitar cortes durante la contingencia por el Coronavirus en la entidad, sin embargo, reconocieron que sí se exponen al acudir hasta las instalaciones.

Recalcaron que, pese al fuerte dispositivo instalado en dichas oficinas, se exponen en el transporte público durante el traslado.

Rocío Guzmán puntualizó que “a veces las cuentas se ponen complicadas, uno vive al día, y se van acumulando los pagos, pero no queda de otra, con la amenaza de corte, imagínese que vamos a hacer, si nos dicen que nos lavemos diario las manos, y luego no la tandean”.

Por otro lado, un usuario, que evitó revelar su nombre, indicó que acudió a las instalaciones, para tratar de hacer un convenio y que le reconecten el agua por la contingencia, ya que son adultos mayores los que viven en su domicilio.

Algunos otros usuarios, indicaron que esperan no se hagan cortes sorpresivos en esta temporada, ya que no hay dinero para pagar las pipas que suelen rondar durante la falta de agua, ya que el organismo no les manda a todos.

