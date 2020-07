Por parquímetros se manifiestan locatarios del Mercado Hidalgo

-Señalan que no hay nada de tolerancia ni con los comerciantes ni con los clientes

La Unión de Comerciantes del Mercado Hidalgo manifestaron su descontento por la sección de parquímetros de la zona que además está afectando sus ventas, ya que señalaron hay intolerancia en este rubro.

“A veces le faltan unos cinco minutos a la gente y ya les están poniendo la araña”, por lo que consideraron son cobros indebidos para los ciudadanos.

Cabe recordar que apenas ayer se manifestaron en distintas calles del Centro Histórico para exigir que cesen las represiones en contra del comercio establecido de los mercados, ya que sentenciaron la gente prefiere ir a donde no le afecten más su patrimonio.

“Hemos tenido una temporada muy difícil con la pandemia y ahora que se reanudaron las actividades la gente se está quejando que no puede venir al mercado a comprar porque no se está respetando el tiempo de los parquímetros y están poniendo las multas antes de tiempo, imagínate una gordita de horno que te cuesta 17 pesos Ahora te sale en 220 pesos más caro porque es lo que sale una multa, no solo es en Mercado es en todo el centro”, señalaron.

Abigail Galván reiteró que hay una serie de inconsistencias que no son atendidas por la ciudadanía.

“A lo mejor si quieren recuperar porque ellos no pierden, ahora sí que todos se quieren llevar a sus bolsas y que el pueblo se friegue, Cuando vieron que no nos quitamos en dos horas y media nos marcaron, nunca llegaron pero sí nos hablaron por lo que estaremos esperando la resolución de la plática”.

