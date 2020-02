Pidió que se deje trabajar al poder legislativo, en donde las decisiones se tomarán con responsabilidad y no se aceptará ningún tipo de presión

Es lamentable que algunos dirigentes del sector empresarial hayan emitido críticas sin tener la información suficiente sobre el proceso legislativo en materia de Juicios Políticos, señalo el diputado Rolando Hervert Lara, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado.

Pidió que se deje trabajar a las diputadas y los diputados de las comisiones que revisan los procedimientos de juicios políticos, las cuales se integran en un marco de pluralidad donde se encuentran representados los diferentes partidos políticos que integran el Poder Legislativo, por lo cual externó que la ciudadanía debe “tener confianza en que se actuará con respeto y siempre apegados a la legalidad”.

“No puede justificarse el acto de fuerza como lo hicieron, una agresión a una mujer es intolerable y más en esa forma que todos vimos en los videos, es vergonzoso, la violencia en contra de las mujeres no debe seguir”, señaló el legislador, en referencia a la denuncia presentada por la ex oficial del Registro Civil Teresa Carrizales, que generó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la alcaldía capitalina.

En conferencia de prensa, el legislador lamentó que “los empresarios no cuenten con los elementos necesarios ni objetivos para que se hayan manifestado como lo hicieron y critican sin razón el trabajo de las diputadas y los diputados que integran las comisiones de Gobernación y Justicia, justificando una agresión a una mujer; abonar a la violencia contra las mujeres de esa manera es vergonzoso para las potosinas y los potosinos”.

El diputado Rolando Hervert recordó que la denuncia de Teresa Carrizales generó recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al ayuntamiento capitalino para que fueran atendidas desde hace seis meses, “y no se hicieron, lo que demostró que sobra arrogancia, soberbia y no hay ni una pizca de humildad. Se arrastró a una mujer por el suelo, sin cuidar su dignidad, ni los procedimientos, eso es una realidad”.

Puntualizó que “somos humanos y todos nos equivocamos; se debió castigar a los responsables de lo ocurrido y debió pedir disculpas, pero en lugar de eso, hasta el día de hoy, se sigue revictimizando a una mujer, que les repito, sufrió violencia y ahí están los videos”.

Explicó que las solicitudes de juicio político que se dictaminaron como procedentes en las comisiones de Justicia y Gobernación, aún tienen que pasar al pleno del Congreso del Estado, en donde se definirá si es procedente o no la instauración de la Comisión Jurisdiccional para ir al fondo de los asuntos.

Asimismo, el diputado Hervert Lara aclaró que no hay juicio político en contra de los integrantes de la Legislatura pasada como lo han señalado, “lo que existen son denuncias penales contra la ‘ecuación corrupta’ no resueltas y nosotros no somos policía ni agentes del Ministerio Público, que en todo caso le exijan al Fiscal General estos resultados y no al Congreso”.

