Piden operadores turísticos apoyos por 25 mil pesos

-Llevan un mes sin percibir nada de sueldo

Un grupo de operadores turísticos se manifestaron la mañana de este lunes de manera pacífica por el distribuidor Juárez hasta la Alameda para solicitar apoyos por parte de Gobierno.

Carlos León Saucedo, operador turístico en el estado, indicó que San Luis Potosí se unió a la marcha nacional para solicitarle al gobierno un apoyo durante la contingencia.

“Estamos haciendo una manifestación pacífica, estamos a nivel nacional, ahorita nos conjuntamos puros operadores de turismo aquí en San Luis Potosí, somos puros compañeros de San Luis Potosí, nuestra manifestación es hacerle llegar al señor presidente que ocupamos un apoyo”.

Explicó que desde que inició la pandemia llevan un mes sin trabajo “y mis compañeros ya de plano piden a gritos un apoyo, porque un mes ya es un mes sin trabajar, sin tener sustento para la casa de los compañeros”.

El operador turístico explicó que “hicimos una manifestación pacífica, en darle salida aquí de la gasolinera Villalobos, dimos, hicimos una parada en la Alameda, posteriormente regresamos a la Villalobos, es pacífica, ahorita el apoyo lo estamos dando también para los compañeros que se encuentran en la Ciudad de México”.

Puntualizó que son 300 operadores solo en San Luis Potosí.

“Sí, estamos esperando una solución, ya depende de lo que el señor presidente, ojalá y nos dé una buena respuesta, tenemos una limite de 25 mil pesos, es lo que estamos pidiendo”, destacó.

Además, señaló que “nosotros teníamos agenda llena en viajes, nosotros somos los que transportamos familias en viajes especiales, de placer, de todo, desde eso se paró todo, está parado totalmente, los talleres están llenos, en realidad no hay trabajo, no hablamos de que hayan tenido desempleos en una empresa, simplemente no tenemos trabajo, a nadie nos han corrido del trabajo, simplemente no tenemos trabajo, los patrones no tienen trabajo, no tienen para pagarnos, no trabajamos, no ganamos, así de fácil”.

