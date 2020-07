Piden los servicios de salud enseñar las medidas de autocuidado contra el COVID-19 a niñas y niños.

· Para proteger a los infantes del COVID-19 sugieren a los padres fomentar el lavado de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia.

· Alertan además que en niñas y niños menores de 2 años no es recomendable el uso de cubrebocas por el riesgo de asfixia, sino sólo de caretas.

“El coronavirus que se identificó por primera vez en China en diciembre de 2019 y el cual provoca una enfermedad llamada COVID-19, no solo se ha extendido por el mundo sino que sigue tan presente entre nosotros que es urgente que reconozcamos la importancia de que niñas y niños se sumen a las medidas preventivas que ayudan a protegerse y proteger a su familia de la propagación de esta enfermedad”, señaló la Licenciada en Enfermería Amalia Berenice Fraga Ponce, Responsable del Centro Estatal de Capacitación en Infancia de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

“Cabe señalar que aun cuando el riesgo de enfermar o morir es bajo en este grupo poblacional no están exentos de complicaciones, sobre todo aquellos con enfermedades crónicas o de inmunosupresión (baja de defensas), además de que niños y niñas pueden ser considerados una población clave en la dispersión al ser en su mayoría asintomáticos, lo que dificulta mantener el control de la misma”.

La funcionaria estatal aconsejó que las personas adultas responsables de niñas y niños les hablen de la enfermedad, les dosifiquen y adapten la información de acuerdo con la edad y sus necesidades y los inviten a hacer preguntas: “todo ello con el objetivo de generar conciencia de la prevención y el cuidado sin preocuparlos, pues en su caso es incluso innecesario hablarles de cantidades de casos, muertes y número de hospitalizaciones”.

“Las tres cosas básicas a enseñar a las niñas y niños son: el lavado correcto de manos, el uso adecuado del de cubrebocas y la forma de mantener una sana distancia de 1.5 metros con las otras personas”, puntualizó.

“El lavado de manos forma parte de los hábitos de higiene que hay que explicar a las niñas y niños, ya que además de protegerlos contribuye a que tomen conciencia de que pueden hacer algo no solo por ellos mismos sino también por sus seres queridos, por lo que practicar con ellos en todo momento es recomendable, incluso auxiliándose de cantar con ellos alguna canción y procurando no desesperarse en ningún momento”.

Amalia Berenice Fraga Ponce pidió a los potosinos recordar a los pequeños que deben lavarse las manos de forma frecuente, sobre todo al momento de entrar a casa si se tuvo que salir por alguna cuestión médica; tras estornudar o toser; antes de comer; antes y después de jugar; después de ir al baño y después de tocar alguna mascota.

“Es muy importante también que les expliquemos lo importante que es tener siempre presente que no deben tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, además de practicar el estornudo de etiqueta”.

La Responsable del Centro Estatal de Capacitación en Infancia de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, pidió a los padres de familia tener en consideración que no es recomendable que los más pequeños usen cubrebocas:

“Es muy importante destacar que en niñas y niños menores de 2 años no se recomienda el uso de cubrebocas por el riesgo de asfixia, por lo que se les pide que solamente utilicen caretas. También es fundamental que tengan presente que los infantes de mayor edad sí tiene que utilizar el cubrebocas y se les tiene que fomentar su uso; por ello es importante enseñarles que debe utilizarlo al salir de casa y en espacios muy concurridos, porque con esto estarán previniendo no solo su contagio sino que además estarán colaborando con el resto de la población a no propagar el virus”.

“Para disminuir el rechazo al cubrebocas recomendamos a los padres de familia que practique su uso a través del juego en el hogar y adornándolo con imágenes y colores que sean de su agrado, por ejemplo. También es importante hablarles de la sana distancia, de que por el momento es necesario quedarse en casa y por ello no están asistiendo a la escuela; también es fundamental que les expliquemos porque no pueden por ahora visitar a los demás, sobre todo a aquellos familiares o amigos que tienen factores de riesgo”.

“Y es que éstas medidas de distanciamiento social sin lugar a dudas puede afectar su ánimo y por eso para ayudar a disminuir su malestar, es que recomendamos a sus padres el mantener una rutina de actividades aun estando en casa en la que se les brinde tiempo para convivir, para realizar actividades lúdicas y, -en la medida de lo posible-, para ponerlos en contacto con sus seres queridos a través de llamadas o videollamadas”.

La desinfección de superficies como la mejor medida para disminuir los riesgos de contagio por COVID-19, fue también recomendada por la funcionaria estatal, al tiempo que emitió algunas consideraciones en el manejo de las sustancias para realizarlo si es que en casa se tienen personas menores de edad:

“La Sociedad Mexicana de Pediatría A.C. recomienda que en casa se tenga un almacenamiento seguro de los productos que se utilizaran para para realizar la limpieza y desinfección, además de que debe mantenerse una buena ventilación para que circule el aire y el olor de los productos no se intensifique; también se nos pide que se utilicen guantes para ayudar a proteger la piel del adulto que realiza la limpieza y que nunca se mezclen la lejía o el cloro con otros productos de limpieza como amonio o vinagre, ya que pueden crear gases tóxicos que pueden causar daño a la salud de los menores y de toda la familia”.

Finalmente, la Responsable del Centro Estatal de Capacitación en Infancia de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Amalia Berenice Fraga Ponce hizo una invitación a la ciudadanía para visitar la página de los Servicios de Salud beta.slp.gob.mx/SSALUD/Paginas/Inicio.aspx, o las páginas slpcoronavirus.mx mismas que cuentan con una sección de Infancia y Adolescencia, además de que sigan las redes sociales @ssaslp en Facebook, twitter e Instagram o que llamen al teléfono 800-123-88-88 para informarse de manera oficial respecto a todo lo que tenga que ver con la pandemia de COVID-19.

