Pese a inconformidades, Ceepac aprueba lineamientos de candidaturas indígenas

-La discusión fue por más de una hora, evidenciando supuestas reuniones secretaras

Entre dimes y diretes se llevó a cabo la discusión del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, aprobó por mayoría el Acuerdo por medio del cual se emiten los Lineamientos que regulan el registro de Candidaturas para personas de comunidades indígenas en las elecciones de Diputaciones y Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, durante el Proceso Electoral 2020-2021.

El primero en tomar la palabra fue el representante del PT, Gerardo Alejandro Zuñiga quien cuestionó respecto a qué consulta se determinó la elección de los municipios que deben tener un candidato de los pueblos originarios.

Sumó a esto una serie de preguntas relacionadas a la falta de este mecanismo que no llevó a cabo el Congreso del Estado y lo que derivó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 05 de octubre de 2020, emitiera la acción de inconstitucionalidad 164/2020.

La presidenta del Ceepac, Laura Elena Fonseca explicó que se fundamenta en los antecedentes tratados en el consejo, y solicitó que la consejera Graciela Díaz apoyara, por lo que esta misma puntualizó que todos saben sobre la ausencia de una consulta.

Hayro Leyva del Partido Conciencia Popular evidenció que algunos integrantes se reunieron para ponerse de acuerdo y bajo cualquier circunstancia aprobar dichos linimentos que algunos activistas han denunciado son a modo. Ricardo Barba, representante del PES, también manifestó una serie de inconformidades por estos linimentos.

“Ustedes deberían analizar el alcance de estos lineamientos, pareciera que vamos a hacer dos naciones, (…) a lo mejor estaría bien, si eso fuera resultado de una consulta o redistritación”.

Fernando Escalona, representante del PRD indicó que los linimentos no contemplan la paridad de género para las mujeres indígenas, así como el mecanismo que compruebe la pertenencia real de los pueblos originarios por parte de los candidatos.

Bernardo Haro lamentó que se siga violando la ley.

“¿A qué hora se reunieron ustedes en su comunidad?, (…) es una falta de respeto para el madruguete que acaban de hacer en esta situación, (…) ¿quién lo decidió presidenta?, (…) no estamos notificados de nada”, reviró.

Por su parte la presidenta del Ceepac puntualizó que “nadie nos dijo nada, no nos reunimos para nada, pero cómo no somos negligentes es que tenemos que avanzar en los acuerdos, nadie nos dice nada. (…) Nosotros no somos responsables de estas modificaciones ni lo que sucedió en el Congreso”.

Por su parte, el consejero Edmundo Fuentes puntualizó que le sorprende que como país no se haya avanzado en una integración, “yo no comprometo en reuniones que no son de pleno, (…) no se compromete el voto ahí, no nos hemos puesto de acuerdo, ahorita lo vamos a votar”, insistió.

Por lo que propuso bajar el acuerdo hasta que sea analizado de manera correcta.

“Vamos a caer en una espiral de impugnaciones, es lo que nos preocupa, (…) nadie dice nada, nadie resuelve nada y nadie entiende, (…) no es fácil y se va a hacer una bola de nieve”, recalcó Bernardo Haro.

El consejero Marco Ivan Vargas propuso que Comunicación Social realice un contrato con la radiodifusora “La Voz de las Huastecas”, para que se traduzcan todo lo tratado en el Ceepac y se divulgue en las zonas indígenas.

“Nadie va a quedar contento con este linimentos, (…) pero esto es lo que se está haciendo en muchos estados. (…) Esto es lo que se alcanzó a hacer en el tiempo que tuvimos esta responsabilidad, los derechos humanos están por encima de cualquier cosa, los derechos políticos son del ciudadano (…) nosotros estamos asumiendo esta difícil responsabilidad, no es una necesidad es una obligación que tenemos”, agregó la presidenta.

Pese a la solicitud de bajar el acuerdo para su análisis, se votó por mayoría para sacarlo adelante, mismo que fue aprobado por mayoría, ya que estuvo en contra el consejero Edmundo Fuentes que pidió se asentara en el acta esta situación.

