Persiste falta de medicamentos, de atención y prevalece la incertidumbre señala

El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, consideró que la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ha generado desequilibrio y un grave problema social con respecto a la salud, pues hasta el día de hoy las reglas han sido poco claras, así como la operatividad e implementación del mismo.

Ante el desabasto de medicamentos, la falta de atención y la incertidumbre por la contratación de personal en los hospitales, el legislador manifestó su preocupación por la atención a la salud de la población, pues ha faltado profesionalismo en la implementación del programa.

No descartó la buena intención del gobierno federal por mejorar las condiciones de atención a la salud de la población, sin embargo, la responsabilidad de la ejecución se ha venido realizando de manera poco profesional, dejando de lado la opinión de cinco ex secretarios de salud diciendo donde estaban las fallas, las cuales no fueron tomadas en cuenta.

El legislador opinó que, el seguro popular tenía áreas de oportunidad en las cuales trabajar la mejora del servicio, sin embargo, daba una buena solución, no había problemas graves de desabasto de medicamentos, desatención médica, cobro de camas de hospital.

Ramírez Konishi dijo que, fue gracias a un sistema como el seguro popular que se permitió la construcción del nuevo hospital central, sin embargo hoy hay incertidumbre, pues hasta el momento no se sabe si hay trabajadores contratados o no, así como el recurso para el equipamiento del nosocomio.

Finalmente dijo que, San Luis Potosí le dio un voto de confianza al gobierno federal al ser uno de los primeros estados en firmar ese convenio, por lo que exhortó a todos los funcionarios encargados de la implementación para que se comprometan con el buen funcionamiento y desarrollo del INSABI.

