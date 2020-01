Permanente la vigilancia sanitaria de gimnasios: COEPRIS

· Asegurados 180 unidades de productos como resultado de las 50 visitas de verificación sanitaria a gimnasios en el 2019.

· El operativo de vigilancia asegura los productos sin etiquetar, a granel y con etiqueta en otros idiomas.

Con el objetivo de cuidar la salud de los usuarios que hacen uso de los establecimientos dedicados al fortalecimiento y acondicionamiento físico tales como: Gimnasios, Spinning, Aerobics, Zumba, Pilates entre otros, los Servicios de Salud de San Luis Potosí a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios llevan a cabo de manera permanente la vigilancia sanitaria en estos lugares.

Dentro de los puntos importantes a revisar se encuentran: la no venta de suplementos alimenticios que no cumplan con la normatividad sanitaria, es decir que les haga falta la etiqueta, o que la etiqueta este en otro idioma sin contar con contra etiqueta en español que hable de las propiedades del producto sin comprobarlo científicamente que sirven para este fin, o que haya venta a granel, esto lo señaló el Ing. Alfredo Said Zavala Shadid, Subdirector de Operación Sanitaria de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS por sus siglas).

Precisó que principalmente se vigila que no se suministren a granel suplementos alimenticios o aplicación de medicamentos o sustancias prohibidas, también se observa que no suministren medicamentos, anabólicos o productos prohibidos que utilizan para estimular el crecimiento de la masa muscular así como que se realicen tratamientos nutricionales o médicos aplicados o indicados por personal no autorizado.

Así mismo se verifica que la venta de alimentos se encuentre en buenas condiciones de higiene, y en caso de encontrarse sustancias, medicamentos o tratamientos no autorizados se procede a la aplicación de medidas de seguridad que en su caso correspondan. Las novedades encontradas en la inspección se les dan a conocer a los propietarios de los establecimientos, incentivando a la mejora continua del servicio hacia la ciudadanía.

Por último informó que en lo que respecta a la vigilancia sanitaria de gimnasios en la entidad, a partir del segundo trimestre del año pasado se realizaron un total de 50 visitas de verificación, asegurando aproximadamente 180 unidades de productos sin etiquetar, a granel y con etiqueta en otro idioma.

