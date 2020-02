Pérez García confirma asistencia de gran parte del gabinete a Pachangon de Bocas

El funcionario municipal insistió que fue un “sábado entre amigos”

Sebastián Pérez García, secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí confirmó que gran parte del gabinete municipal acudió a una fiesta realizada en la Delegación de Bocas, el pasado fin de semana, en la que desfilaron distintas figuras políticas.

“Si hubo una reunión con la gente de Bocas, no, no caigan en eso, no se habló de fechas, ni de candidaturas, fue una reunión con amigos nada más, para aclararle, sábado entre amigos nos juntamos no se habló de política ni de otra situación”.

Pérez García insistió que la fiesta no fue para el destape de Nava Palacios a la gubernatura, a pesar de que hubo gran presencia de actores políticos.

El tremendo pachangon que fue organizado por el delegado de Bocas, Rosendo Guardiola, quien circuló una serie de fotografías, en las que se le observa al edil convivir también con diferentes grupos identificados como de choque a favor de la administración capitalina.

En el evento también estuvieron presentes representantes de municipios como Ahualulco, Venado, Moctezuma y Villa de Arista.

El funcionario municipal indicó que desconoce el número de invitados a la fiesta al justificar que es malo para calcular.

Me gusta: Me gusta Cargando...