PC de Soledad supervisa medidas preventivas en mercados

La dirección de Protección Civil Municipal de Soledad trabaja de la mano con la dirección de Comercio para efectuar revisiones de seguridad en mercados del municipio, se les recomienda contar con dictámenes preventivos para evitar apercibimientos y se supervisan continuamente las medidas preventivas, además de capacitaciones.

Con un padrón de 32 rutas de mercados sobre ruedas, la dirección de Protección Civil Municipal supervisa continuamente las medidas preventivas con las que cuentan los puestos y se les hace revisiones rutinarias para evitar incidentes.

El director, Mauricio Ordaz Flores, señaló que revisan las instalaciones eléctricas se encuentren en buenas condiciones, aisladas y sin conexiones improvisadas, además de que las instalaciones de gas cuenten con instalaciones de alta presión, con regulador y tanque no mayor a 20 kilogramos.

“A los locatarios se les da a una capacitación en el uso y manejo de extintores, se les hace una capacitación de cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo un buen manejo de lo que es el gas LP, además de las medidas preventivas y se les visita continuamente para que sus dictámenes estén actualizados”.

Finalmente, señaló que aunque no ha habido incidentes que lamentar, no se puede estar exento de cualquier situación, por lo que la dirección trabaja para evitar incidencias en mercados y que no existan riesgos para la población.

