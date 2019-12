PC de Soledad mantiene activo plan de protección a grupos vulnerables

La dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, mantiene activo su plan de acción para brindar protección a grupos vulnerables ante las bajas temperaturas a causa de la temporada de frentes fríos.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que brigadas de esta área recorren principalmente comunidades para emitir importantes recomendaciones, como el evitar usar calentadores, anafres, asadores o braceros, lo cual es muy peligroso, pues pueden ocasionar intoxicación.

Señaló que los calentadores que utilizan leña o carbón, despiden humo y segregan sustancias tóxicas, por lo que se inhala monóxido de carbono, que puede ocasionar la muerte.

Destacó que las brigadas de Protección Civil Municipal efectúan recorridos en comunidades como Estación Ventura, La Tinaja y Purísima, donde además se entregan cobijas a la población para mitigar el frío y se mantiene un módulo que es itinerante en las comunidades como prevención.

Agregó que se realizan recorridos en colonias, centros comerciales, laterales de la carretera a Matehuala, carretera a Rioverde y periférico oriente, con la intención de ubicar a personas en situación vulnerable y llevarlas a uno de los cinco albergues habilitados en coordinación con el Sistema Municipal DIF, como fue la instrucción directa de la presidenta Ruth González de Gallardo.

“Recordemos que en el mes de mayo concluyen los 53 frentes fríos pronosticados, por lo que aún restan varios de ellos y es importante mantenerse bien abrigados, sobre todo menores y adultos mayores, además de no encender fogatas en lugares cerrados, no realizar actividades al aire libre y no exponerse a cambios bruscos de temperatura”, señaló Ordaz Flores.

Finalmente, el funcionario señaló que no se bajará la guardia durante la temporada invernal, brindando la atención que la población requiera, ya que además se trabaja de manera coordinada con el Sistema Municipal DIF y la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.

Me gusta: Me gusta Cargando...