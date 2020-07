Pandemia y política

El que lo diga o lo señale algún periodista gargantón, un articulista, o un analista, resulta irrelevante, pero el hecho de que lo mencione y lo ventile un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas ONU, como lo es el doctor Julio Frenk, quien además hace talacha para la 4T, a cualquiera calienta.

El académico cuestiona tres aspectos fundamentales sobre las estrategias de contención y control de la pandemia que azota al país y al mundo. En primer término, Julio Frenk, afirma una cuestión sumamente delicada en el sentido de que, el gobierno perdió credibilidad e ingresó a un escenario de desconfianza. Ya nadie cree lo que se dice y se sostiene en las conferencias del sector salud, las cuales están envueltas de dudas, contradicciones e imprecisiones.

En segundo término, el ex rector de la UNAM, señala que las estrategias gubernamentales para impedir la expansión del virus han sido erráticas. Las proyecciones de aplanamiento de las famosas curvas y los cálculos matemáticos para su descenso no están debidamente soportadas y; – tercero, Julio Frenk, dice que, a diferencia de otros países, no se explica el porqué en México no se han hecho las pruebas necesarias que permitan identificar las zonas de mayor riesgo de contagio para actuar en consecuencia.

Otras opiniones respetables, han revelado que la estrategia del gobierno de aplazar o correr los tiempos del contagio, se hizo solo pensando en disponer de los hospitales, camas, médicos, enfermeras y equipos suficientes, pero nunca con criterios científicos y razonables para contener la pandemia.

Válido o no este razonamiento, varias entidades del país como Nuevo León, Culiacán, Baja California, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Tamaulipas, Puebla y el Valle de México, entre otras, se encuentran en grave riesgo de que sus sistemas de salud colapsen.”

Algunos gobernadores como el de Tamaulipas y Nuevo León, perciben cerca el colapso y justo por ello han decidido desplegar y reimplantar estrategias más agresivas o drásticas de confinamiento social para evitar se incremente el contagio. Otros mandatarios no comparten ese criterio y prefieren guardarse para ver “como pinta la epidemia”

Al margen de la actitud irresponsable de algunos segmentos de la sociedad, los mandatarios norteños manifiestan que las medidas adoptadas para el desconfinamiento social no fueron las adecuadas. El regreso a las actividades esenciales se dio con criterios blandos, frágiles e insostenibles y, – pese a que se afirmó sería gradual y ordenado, no sucedió así.

La incertidumbre generada por el esquema de semaforización causó mayor confusión y la gente salió a la calle, se desbocó, está enfermando y está muriendo.”

Las consecuencias, ya todos las sabemos; el riesgo y el crecimiento exponencial en el número de infectados y muertes causadas por el virus mortal, ronda en el país en el cuarto de millón de contagiados y anda ya muy cerca de los 30 mil muertos. En San Luis Potosí, la pandemia también continua imparable.

Al día de hoy jueves 2 de julio, la entidad registro 3 mil 242 contagios; más de 200 muertos y 714 sospechosos de los cuales un porcentaje importante se confirmará seguramente positivo, de tal manera que, si esta tendencia continúa ascendente, no deberá extrañarnos que el sistema de salud en el estado se sature, venga el quiebre y pierda su capacidad institucional para atender a los infectados.

Durante el fin de semana, también arreció la otra pandemia, “La Encuestitis Aguda”. Nombres y más nombres, rostros, cifras, barras y porcentajes que revelan niveles de aceptación y posibilidades de ser candidatos a la gubernatura del estado se difundieron. A los potosinos ya se nos hizo costumbre ver como los suben, los bajan, los agregan, los borran, los posicionan y los reposicionan …..Bueno, ya hasta Xavier Nava, algunas encuestadoras chafas le ven posibilidades, cuando el pobre muchacho lo único que busca es la reelección en la Alcaldía capitalina, – si es que le alcanza; porque sus dos gurús ya se le andan desmarcando; el ex gobernador Sánchez Unzueta y el ex director del COLSAN Tomás Calvillo, que decidió jugar su futuro con el Poeta Javier Sicilia, adversario,- por cierto, de la 4T.

