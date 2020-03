PAN Estatal condenó agresión contra Teresa Carrizales por parte del Ayuntamiento capitalino

-La abogada pidió un castigo ejemplar contra el edil, Xavier Nava, de quien resaltó ha sido omiso en el caso

El Partido Acción Nacional (PAN) estatal condenó la agresión contra la ex oficial de Registro Civil, María Teresa Carrizales Hernández, quien fue desalojada de manera violenta por parte de personal del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Por su parte, la víctima exigió el apoyo del presidente del Comité Directivo Estatal, Juan Francisco Aguilar y del senador, Marco Gama Basarte para que exista sanción ejemplar, y se apoye el juicio político en contra del alcalde Xavier Nava Palacios, por violación a sus derechos.

El dirigente estatal del PAN señaló que para el resolutivo del juicio político no ha interferido ni interfería ningún tinte político, por lo que pidió a la administración respetar los procesos del congreso Estatal.

“No tiene ningún tinte político, la violencia ocurrió hace 8 meses, no tiene ningún tinte político, la persona que fue agredida no pertenece a ningún partido político, y obviamente que presentó el juicio político no fue nadie del Partido Acción Nacional, ni de ningún otro partido político, fue una ciudadana, quién fue agredida y violentada, sin seguir los protocolos, y en este sentido, hay que aclararlo, no tiene tintes políticos”, insistió.

