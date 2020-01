Pagan las 900 roscas con cheque sin fondos

El empresario proveedor de las 900 roscas de reyes, denunció al tesorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz, de haberle pagado con cheque sin fondos la compra, que supuestamente fueron usadas como apoyo social a distintos sectores de la población.

El empresario Antonio González, fue quien aseguró que al momento de ir a la institución bancaria, le señalaron que le habían girado un cheque sin fondos, por lo que no pudo cobrar el servicio que ya efectuó.

Hace unos días el funcionario municipal informó que en su momento que se habían adquirido 900 roscas de reyes, a un precio de 200 pesos.

Alejandro González señaló que ya había acudido con el tesorero, pero le indicó que el pago ya estaba hecho y no podía hacer nada más, que hiciera como quisiera, que el alcalde Xavier nava, estaba enterado, “no he tenido respuesta de ninguno de los funcionarios, el tesorero, ni nadie, ellos aseguran que ya pagaron pero yo no he podido cobrar ese dinero y ustedes saben que son pérdidas grandes para mi, un dinero que no he podido recuperar”.

