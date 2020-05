Oposición mansa, dócil, mensa o inexistente

Para los “Morenistas o Amlovers de pensamiento y corazón, las encuestas confiables sobre el nivel de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, relacionadas a propósito del trabajo realizado frente la pandemia del Coronavirus, son las que hasta ahora ha publicado “Buendía-Loredo”, que afirma que a AMLO pasó del 60 al 68 % de aprobación entre marzo y abril.

Las mediciones de Roy Campos de Consulta Mitofsky no. Estas no son ni certeras ni de confiar porque “siempre se equivoca hasta con 20 puntos cuando de medir a López Obrador se trata y, porque según la Revista Británica The Economist, es la encuestadora oficial de Televisa-México.” Hasta ahora se dieron cuenta.

Y es que Roy Campos, dio a conocer en su encuesta del 8 de mayo, que el presidente de la República solo había logrado el 49.5 % de aprobación. La diferencia porcentual entre una medición y otra es considerable con respecto a la opinión de Oráculos, sitio que pondera las encuestas presidenciales y que afirma que AMLO tiene un nivel de aprobación del 66 % y un rechazo de apenas el 29%.

Para la Revista The Economist, “el manejo de la crisis del COVID19 mejoró los niveles de aceptación de AMLO porque la pandemia ha brindado apoyo temporal a líderes mundiales, entre ellos López

Obrador en tanto que, la gente no necesariamente se está uniendo a sus gobiernos (Léase 4ª Transformación) sino más bien ha acrecentado sus vínculos con sus líderes”; esto, a pesar o muy a pesar de los casi 40 mil contagios en México y los cerca de 3 mil 600 muertos que se han registrado al día de hoy 11 de mayo.

A este fenómeno, Los académicos le denominan “el efecto Rally-Round-The Flag que estima los beneficios que se generan durante una crisis en la que “el patriotismo quirúrgico” y “la oposición mansa” resultan determinantes. Así, presuntamente ocurre en Alemania, Canadá, Australia en la India y por supuesto en México en donde según The Economist “los votantes se han reunido en torno a sus líderes que tomaron en serio” la pandemia del Coronavirus.

Ciertamente los datos que aportan las casas encuestadoras nacionales e internacionales son de por sí importantes, aunque no olvidemos que son “una fotografía del momento” y porque pueden variar o cambiar radicalmente; simplemente porque existen múltiples indicadores socio-económicos que no se han medido.

Por otro lado, creo que la estimación de los académicos respecto al efecto Rally Round-The Flag es acertado, porque nadie puede dudar que, en el manejo quirúrgico de la crisis sanitaria, presidentes de otros países y en particular López Obrador, a pesar de sus excesos y pifias cometidas y convocatorias desafortunadas desde el surgimiento del Coronavirus, mantiene hasta ahora, si no totalmente, sí medianamente el control de la agenda.

Ahora bien, en cuanto a la aseveración hecha en el sentido de que dicho “efecto” se presenta cuando “la oposición es mansa”, pues obviamente que es cierto y al The Economist le asiste toda la razón, pues en México, la oposición a AMLO no solo está mansa, dócil,sumisa y domada, sino que está mensa, boba y cargante, y me atrevería a señalar que hasta inexistente es.

Lo cierto es que ningún triunfalismo es recomendable; ni las encuestas cuchareadas o sesgadas, ni tampoco aquellas que como traje hecho a la medida magnifican o minimizan un nivel de aprobación, sencillamente porque la epidemia provocada por el Coronavirus aún no ha hecho crisis, no ha generado aún inestabilidad política y social y tampoco se ha medido el impacto brutal que ya empezó a tener en la economía, algo que muy pronto lo veremos.

En calidad de mientras, ya tenemos al Ejercito en las calles para lo que se ofrezca.

