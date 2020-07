OM impartió el curso en línea “REGRESO SEGURO” a servidores públicos estatales

Con la participación de 110 trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y la Oficialía Mayor del Ejecutivo del Estado, el Director de Desarrollo Humano, Francisco Javier Escudero Villa, impartió el curso virtual “Regreso Seguro”, donde se proporcionó la información necesaria para ingresar a los centros laborales, contando con todas las medidas necesarias para evitar un posible contagio de Covid-19.

Así lo dio a conocer la Oficial Mayor, Ada Amelia Andrade Contreras, quien aseguró que se busca implementar todas las disposiciones en las dependencias e instituciones de gobierno, con el propósito de que tanto servidores públicos como ciudadanos, hagan conciencia sobre el beneficio de aceptar e implementar las medidas de mitigación tanto en los lugares donde trabajan o acuden, como en sus propios hogares.

En el curso de “Regreso Seguro”, el instructor recordó a los participantes qué es el coronavirus, cómo se transmite y sus síntomas, así como las medidas de prevención generales que deben aplicarse para el cuidado de su salud, la de su familia y de las y los usuarios

Asimismo, reiteró la importancia de mantener la higiene adecuada en los entornos laborales, ventilarlos y permitir la entrada del sol. Además de otras medidas como no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias, no saludar de beso, mano o abrazo y, lavar y/o planchar frecuentemente bufandas, guantes, abrigos, rebozos, batas, pashminas, mandiles, etc., de preferencia después de cada uso.

Agregó que, como parte del regreso seguro de las y los trabajadores de gobierno estatal, se deberá instalar un módulo para el filtro de supervisión en el que se debe limpiar la superficie de la mesa por lo menos cada 4 horas con una solución clorada y las y los usuarios deberán hacer una fila en los filtros de supervisión y guardar una distancia de por lo menos dos brazos entre una persona y otra.

La Oficial Mayor dijo que, hasta el momento no hay un tratamiento específico para COVID-19, por lo que es importante que, ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria con datos de alarma como dificultad para respirar, no se deberá asistir a laborar y debe notificar a su jefe inmediato a fin de tomar las medidas necesarias.

En el módulo del filtro de supervisión se deberá contar con: agua, jabón o bien gel antibacterial (base alcohol mayor al 60 por ciento) y una solución clorada para mantenerlo

limpio y desinfectado, sanitas o papel desechable, bote de basura con tapa para los desechos, termómetro, así como cuestionarios de detección de signos y síntomas.

