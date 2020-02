Ocurrencias” las estrategias de seguridad de Jiménez Arcadia: diputado

-El congresista enfatizó que Xavier Nava es responsable por omiso

Edgardo Hernández Contreras, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) consideró que las estrategias de Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) solo son ocurrencias.

“Con esas ocurrencias de la velocidad, con esas ocurrencias de lo que él trae como estrategia, que son ocurrencias, que nada tienen que ver con la realidad, sino, el tema del antialcohol que son recaudatoria, son para molestar a la ciudadanía”.

Respecto al nuevo operativo antialcohol que pretende realizar el Ayuntamiento capitalino al interior de antros y bares, indicó que es un tema violatorio.

“Ahora me entero que también se va a meter a los antros, a ver, no sé si sepa el señor que mientras no exista la comisión de un delito, no puede ingresar a revisar a la gente, porque es violatorio también de garantía”.

Hernández Contreras pidió nuevamente su renuncia.

“Ante el escaso resultado que está dando el violentador recurrente de derechos humanos como Edgar Jiménez Arcadia y que le exijo su renuncia nuevamente”.

Sin embargo, el congresista aclaró que la responsabilidad de las faltas de Jiménez Arcadia es directamente del alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios.

“Aquí tiene la culpa el alcalde, dicen que la culpa no la tiene el indio, así dice el dicho, sino el que lo hace compadre, y en este caso el que lo hizo secretario de Seguridad Pública Municipal o director de Seguridad Pública, el comisario, fue el alcalde, (…) siguen existiendo todo tipo de accidentes, desastres, violencia, en fin, lo vuelvo a repetir, la culpa la tiene el presidente municipal y Sebastián el secretario del Ayuntamiento por no poner orden en este rubro”.

