O superamos nuestras diferencias o la 4T nos avasallará en el 2021: Octavio Pedroza

Ningún partido político, por sí solo, podrá hacerle frente a la 4T. No es el momento de grupismos ni de intereses personales. El 2021 será el momento de la sociedad, más que de partidos. En San Luis Potosí, la curva de MORENA va en descenso. En este momento existe un empate técnico entre el PAN y MORENA. Alianzas formales y de facto, viables y válidas para las siguientes elecciones. Xavier Nava solo alcanzó un 15 % de la votación en 2018, predominaron los votos priistas, panistas y antigallardistas. El último acto de gobierno de Juan Manuel Carreras deberá ser pensando en lo “que quiere dejar para su estado”.

Entrevista con Octavio Pedroza Gaitán

Podría interpretarse como un contrasentido, pero Octavio Pedroza Gaitán, “es el panista que muchos priistas quisieran que fuera él”. Esta singular paradoja tiene explicación y lógica. Las alianzas de facto que se han concertado entre el PAN y el PRI han sido posibles y exitosas para llevar la fiesta en paz entre estas dos fuerzas políticas que históricamente han gobernado la entidad.

Octavio no niega sus aspiraciones de convertirse en el abanderado de una alianza capaz de vencer la inercia de la 4T. Siente, – percibe que es su tiempo y circunstancia y que se encuentra en la coyuntura propicia para lograr la candidatura al gobierno del estado. Pedroza Gaitán, – dicen en el argot político, tiene arraigo y pedigrí, goza de simpatía y respeto entre los grupos político- económicos dominantes de la entidad.

Pedroza tiene mucho que contar, aunque la mayoría de los potosinos conocen bien su historia. “Octavio es una dama” se dice los círculos políticos y sociales cuando se refieren a su trato siempre fino y decente. El oficio político lo trae en la sangre; la experiencia, el carácter y el cúmulo de relaciones políticas lo ha adquirido durante su larga trayectoria en el ámbito legislativo y de gobierno. Es un hombre que afirma tener pasión por su tierra.

Empecemos por respetar la sana distancia y comencemos con un balance general de los primeros dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le pide al ex Senador de la Republica y responde: “Tenemos el gobierno que merecemos.” “No existe nada peor que aquél que solo ve la realidad de su momento, señala y agrega: “Lo que hoy se vive en México es el resultado de nuestros errores y estamos pagando las consecuencias de lo que no pudimos o no quisimos hacer bien como partido y como gobierno”.

“A la luz del tiempo, el resultado electoral del 2018, se tradujo en la acumulación de un hartazgo social en un país lleno de contrastes; sumido en la desigualdad, los excesos, la injusticia y la corrupción.” “Fallaron los partidos y el sistema político mismo se mostró errático.” “Esto tenía que explotar y en las elecciones del 2018, ese rechazo lo puso de manifiesto la sociedad; afortunadamente se hizo por la vía pacífica, por la ruta democrática y no por el camino de la violencia”, expresa Octavio Pedroza.

Que opinión le merece el presidente de la República, se le pregunta y contesta: “Andrés Manuel López Obrador es un político con capacidades extraordinarias. AMLO posee un cúmulo de cualidades que le permiten reinventarse todos los días.” No obstante, es un hombre que a lo largo de su vida y con el transcurrir de los años, acumula odios. Su resentimiento social es muy grande y ello ha conllevado a la polarización de la sociedad y a la descomposición de tejido social”, asienta y añade:

“La actitud que asume el presidente es grave. Siembra el encono y la discordia. No es un hombre que construya vínculos o puentes de entendimiento entre los mexicanos. AMLO ha contribuido a abrir esa distancia abismal que hoy existe en la sociedad; polariza, divide, enfrenta y estigmatiza. Hoy somos un país disperso y fragmentado, en donde solamente, y desde su perspectiva existen pobres y ricos, conservadores y neoliberales, honestos y corruptos.”

“AMLO divide, no suma; multiplica odios y rencores, tiene la obsesión de concentrar el poder omnímodo en solamente él y en nadie más”, manifiesta Pedroza Gaitán y puntualiza: “No es destruyendo como se avanza y, para ser honesto, López Obrador ha sido un destructor de instituciones.”

“AMLO ha logrado el control Bicamaral, tiene la Cámara de Diputados, busca el diseño y el control en el Poder Judicial Federal y está a solo 6 votos para alcanzar la mayoría calificada en el Senado de la República. Su deseo de poder absoluto atenta gravemente en contra del federalismo y es aberrante e injustificado el desmantelamiento de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otros organismos garantes de la justicia”, refiere.

Dígame una razón suficiente o contundente del porque los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil no aceptaron la propuesta del presidente para que en junio del 2021 se decidiera la Revocación del Mandato, se le plantea y expone:

“En un concepto de oposición crítica y responsable, con AMLO o sin él en las boletas el sentido del voto cambia”. “El efecto o voto en cascada deja de ser determinante”, precisa y agrega: “Yo no tengo la menor duda de que López Obrador va seguir teniendo mayoría, sin embargo, sin él en las boletas, es muy probable que en las elecciones del 2021 no alcance mayorías calificadas”.

Puestos en el contexto local y de frente a sus aspiraciones para gobernar San Luis Potosí, como vislumbra usted el esquema de alianzas interpartidistas para este y el año que entra, se le pregunta: “Ningún partido político por sí solo, podrá hacerle frente a la Cuarta Transformación”

“O los partidos políticos entendemos que es el momento de la sociedad y superamos nuestras diferencias, o la 4T nos avasallará, advierte el también ex diputado federal y ex presidente municipal por el PAN.” “Tanta sociedad como sea posible más que partidos políticos”, recordó Octavio Pedroza lo expresado por Gómez Morín.

“Cada partido político debe asumirlo así y deberá reconocer que no es el momento de grupismos ni de intereses personales”, acota y continua: “Existen mediciones serias que revelan que la curva descendente de MORENA es real y que va para abajo, incluso, precisan que en este momento existe un empate técnico entre MORENA y el PAN.

En que partidos está pensando el PAN para lograr una gran alianza capaz de vencer a MORENA, se le pregunta: “Bueno… una alianza o coalición natural en boleta sería con el Partido Movimiento Ciudadano PMC sin descartar al PRD. ¿Con México Libre? … formalmente no, porque, aunque alcanzara su registro estaría impedido de poder participar en la elección inmediata posterior. ¿Y con el PRI?… Bueno, “sería una alianza de facto”, en la práctica ya se ha hecho.

¿El gobernador Carreras podría transitar en esa ruta?, se le interroga: “No lo sé, yo solo respondo en base al principio del entrevistado, contesta y agrega: “Yo creo que el gobernador Juan Manuel Carreras tiene frente a sí la oportunidad histórica de dejar huella en su último acto de gobierno, al igual que en su ejercicio político; creo que un gobernador bien podría reflexionar en que es lo quiere dejar para su estado”.

Usted quiere ser, se le dice y responde: “Yo estoy haciendo lo que en política se tiene que hacer; trabajar, dialogar, convencer-concertar.” “En lo personal siento un gran orgullo por mi partido y por mi historia. Sé que el proceso interno es una aduana difícil y, estoy convencido, que para gobernar San Luis Potosí se requiere un perfil el cual creo tener: Decencia, experiencia y capacidad, pasión por San Luis Potosí, arrestos para tomar decisiones trascendentes y la humildad de rodearse de los mejores hombres y mujeres.

En esa alianza de facto con el PRI que, ya se ha dicho, ha transitado con éxito en otros procesos, ¿Cómo es que podría asumirla el panismo y el priismo? se le plantea. “Bueno, primeramente, habría que reconocer, distinguir e identificar que existe una especie de intersección entre ambos partidos, – es decir, – en el PAN existen corrientes que nada quieren saber del PRI, lo mismo ocurre con un PRI que tampoco desea saber nada del PAN, – sin embargo, existe un electorado intermedio, focalizado justamente en esa intersección que ve como conveniente y necesaria una alianza entre ambos partidos.

Xavier Nava también quiere, se pone sobre la mesa el tema y contesta: “Pues hay varios que quisieran, pero, siendo honestos, el alcalde actual, si bien llegó arropado con las siglas del PAN, fueron los votos auténticamente panistas, los

votos antigallardistas y los votos priistas lo que lo llevó al triunfo; Nava si acaso logró como figura solamente un 15 % de los votos contabilizados, no más. A otros, siendo realistas, no les alcanza, algunos buscan ya una salida diferente y, uno que otro, sinceramente no es su tiempo”, refiere Pedroza Gaitán.

¿Su opinión sobre los grupos políticos y económicos dominantes?

“Todos, sin distingo, están plenamente convencidos de que MORENA no debe gobernar San Luis Potosí. Ven en Acción Nacional una opción verdadera, capaz de encabezar una gran alianza.” “Lo único que piden al PAN es que nos pongamos de acuerdo y con ello evitar la fractura que ya en otro tiempo tuvo un alto costo no solo para el PAN, sino para algunos de los grupos sobresalientes.”

“Una cosa es cierta, ellos no quieren que llegue MORENA, – sin embargo, -aclara, – es importante revertir hoy una vieja tendencia que no contribuye ni abona, pues hay quienes quieren participar, pero no para ganar; incluso perder participando, aunque ganando algo” eso no suma y en nada contribuye, sentencia Octavio Pedroza.

A quien ve por MORENA, se le expone.

“Lo que ha dicho la prensa es que Esteban Moctezuma no tiene el mínimo interés en venirse a San Luis porque prefiere continuar en el gobierno federal, otros cuestionan su arraigo o que pocos lo conocen. A Juan Ramiro Robledo, no lo veo; a Leonel Serrato, aunque interesante por su labia, tampoco lo veo. Igual no imagino a Primo Dothe, concluye.

