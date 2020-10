Nutrida participación registró concurso de carteles convocado por la Facultad de Ciencias Químicas

Como parte de las actividades del Simposio virtual Nanotecnología y sus aplicaciones en las áreas de la Química, se realizó con gran éxito el concurso de: Carteles, Fotografía Científica, y “Platícame tu tesis en 3 minutos”, convocado por académicos del plantel



En entrevista, la Dra. Ruth Elena Soria Guerra profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, detalló que correspondió organizar el concurso de carteles y fotografía. En el caso de fotografía hubo dos categorías: libre, para fotografía relacionada con la investigación; y otra sección de fotografía que derivará de un proyecto de investigación.



“Tuvimos excelente respuesta por parte de los estudiantes no solo de la Facultad sino de otras dependencias, así como de otros estados, de hecho, algunos de los ganadores son de instituciones fuera de la UASLP. También en el concurso de carteles tuvimos buena participación con evaluadores de otras instituciones”.



Apuntó que el concurso representó un reto al evaluar carteles de manera virtual, “fue una buena experiencia, hemos aprendido de nuevos temas; la nanotecnología no es mi área, pero como moderadora al escuchar la participación recibí un gran aprendizaje”.



Añadió que las actividades académicas continuarán bajo este esquema, y exhortó a la comunidad estudiantil y docente acostumbrarse a vivir a esta nueva normalidad, “gracias a esto es posible que estudiantes de otras instituciones hayan podido participar, situación que quizá de manera presencial no hubiera sido posible al tener que viajar. Asimismo, se facilitó el contacto con investigadores externos”.



Por su parte, la maestra Gabriela Navarro Tovar catedrática Conacyt adscrita a la FCQ y al CICSaB de la UASLP, explicó en qué radicó el concurso “Platícame tu tesis en 180 segundos”, dicha convocatoria tuvo la finalidad de que los estudiantes de licenciatura y posgrado pudieran externar sus ideas de manera fluida con un vocabulario informal para llegar al público en general.



Esta convocatoria fue novedosa en la institución, debido que no muchas las realizan a nivel nacional, “afortunadamente tuvimos buena respuesta de alumnos del plantel de licenciatura y posgrado, estudiantes de Colombia y Zacatecas. Se reconoció a tres estudiantes de cada categoría en licenciatura y posgrado. “Los estudiantes se vieron muy creativos utilizando diferentes plataformas para lograr un mejor dialogo con el público”.

