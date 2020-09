“No quiero ser candidato a alcalde… quiero ser gobernador”: Leonel Serrato

La entrevista con La Orquesta y lo que quiso decir:

Por Amador Rodríguez Hernández

¿Por qué Leonel Serrato sería una buena opción para Morena?

Leonel Serrato: “En el partido del presidente son muchas las razones por las cuales pudiera uno argumentar ser mejor opción, pero la más importante es que le he entendido a Andrés Manuel, sin que él tuviera que ordenar nada. Podría ejecutar, con una delicadeza potosina, la Cuarta Transformación y llevar todos sus temas a una conclusión feliz, armónica, sin confrontaciones”.

Serrato sí ha entendido a Andrés Manuel (cómo él lo cita, con toda familiaridad) los demás activos de la 4T NO. Además, lo hace sin que AMLO “tuviera que ordenar nada”, bueno el notario asume la adivinación como su característica personal, cuando en realidad solo hay que escuchar al mismo AMLO en algunas mañaneras para enterarse de su programa y propósitos de gobierno. Pero bueno, el siempre sobrado Leonel, se ve al espejo y se dice: “eres el bueno, eres el bueno, los demás no te llegan ni a los pies”.

De entrada, advertimos que pese a su “entendimiento” de lo que quiere el presidente, ni una solo línea le dedicó en toda la entrevista, no citó para nada lo básico: combate a la corrupción y primero los pobres. Una minucia… ¡Qué horror! ¿PRIMERO LOS POBRES? ¡Fuchi!

Él es capaz ejecutar en San Luis Potosí la cuarta transformación y llevar todos sus temas (Pobreza, combate a la corrupción, la recesión, la pandemia, la inseguridad, el crimen organizado, empleo, educación y otros) a “una conclusión feliz, armónica, sin confrontaciones”. Ahora recurre a la autoayuda y recupera la magia: con él un mundo feliz, sin división de clases, sin pobres sin élites abusivas. Todo es fácil, en verdad, los mediocres que se complican la vida…Él no. Sin ser presumido, “no estoy tan tirado a la basura”.

Con Esteban Moctezuma Serrato es generoso, no arrastrado, obsequioso, no lame botas. Dice la verdad, según él. Dice de Moctezuma: “Si se decide a ser candidato, es lo mejor que le puede pasar a Morena en San Luis Potosí: se acaban las aspiraciones de todo mundo y el debate enfrente es tan rural frente al secretario, que provocaría una reacción positiva del electorado”. Estaban es tan magnífico -nos dice el bocazas- que el debate ante él sería “rural”, parece decir sin ánimos clasistas o discriminatorios, que los eventuales aspirantes a la candidatura quedarían frente a Moctezuma – en términos de debate- como gente de rancho. De plano de bajo nivel, cuasi iletrados. Opacos…mediocres. Nacos, para el perfumado notario.

Nadie está a la altura del Secretario de Educación Pública. ¿Primo Dothé?, “esperaría que lo que lo hizo senador lo convierta en gobernador, pero Andrés Manuel no va a estar en la boleta”. Rápido, el senador llegó de chiripa con los votos en cascada. Fuera. ¿Juan Ramiro Robledo Ruíz? No. Él está esperando una llamada, y así no. ¿Gabino Morales? Él es perfecto, con un defecto: su edad. Es un chavo. No reacciona como “estadista”. Lástima por el superdelegado. Pero para la distinguida panista, Sonia Mendoza, el notario la anotaría en la encuesta que MORENA realizaría para definir a candidato (a). ¡Faltaba más! “.

Es más, hasta Sonia Mendoza anda queriendo”. Y ¿luego?, “pues que le den una vuelta a la militancia con una encuesta”. Si eso sucede Morena va a ganar el gobierno y la mayoría de los cargos públicos en disputa” ¿En serio? ¿Sonia la quiere por MORENA? Será a ella a quién el notario espera como “gobernador (a) demócrata” para él aceptar a rebajarse y repetir como candidato a la presidencia municipal capitalina. De otra forma de plano NO, ” ese platillo, ese ya lo provee (sic) y no me gustó». ¡Quiero ser gobernador!

“«No me gustaría ser candidato a alcalde. La institución del Ayuntamiento está mocha desde el punto de vista orgánico, institucional, pero también político. Para que funcione, necesitamos que un demócrata fuera gobernador del estado”. ¿Mocha?

El exquisito, feliz y armónico notario demanda una consulta abierta a los ciudadanos, no a la militancia morenista; “Todos sabemos que el padrón de Morena es una ridiculez, tiene seis mil integrantes y nos votaron 30 millones”. No precisa que él solo lo votaron 68 mil 792 ciudadanos, lo que le dio el tercer lugar en la elección del 2018 en el municipio de la capital. Pero bueno, ya en la embriaguez del ampuloso lo dejamos ser. No sabemos que digan los de la izquierda de MORENA… ¿Ridiculez?

Algunos otros fragmentos de la entrevista

Para que la visión de país que tiene López Obrador avance es fundamental que cuente con el apoyo de la Cámara de Diputados que se renovará en próximo año. Con eso en mente, ¿qué es más importante para el presidente ganar las gubernaturas o las diputaciones federales?

Pero tener un poder legislativo favorable le va a permitir gobernar

Leonel Serrato: La habilidad política de Andrés Manuel le permite que eso se logre aun cuando no hubiese una mayoría franca y abierta de obradoristas o morenistas en el Congreso.

Leonel Serrato: Ya no funciona esa lógica, el presidente no tiene interés en tener hegemonía en el Congreso. ¡Sopas! Nos hace sospechar que el notario se fue de putas con Calderón. Mal han andado todos los ejecutivos de los gobiernos en el mundo que tiene división de poderes, repúblicas, monarquías parlamentarias, y que definen las posiciones de poder a través de mecanismos democráticos. ¡Qué hueva pretender mayoría en los parlamentos-congresos para gobernar con sus fundamentos programáticos e ideológicos! Tan fácil buscar los “consensos” con la oposición. Tontos los que pierden su tiempo, como sería el caso de MORENA y sus aliados, en buscar mayoría en la Cámara de diputados. Pero falta ver más de lo que resultó de la francachela del notario con Calderón (eso suponemos por las PERLAS que nos obsequia).

¿Aun con un Congreso panista?

Leonel Serrato: “En el ADN del PAN, hay un pro México, lo malo es que vemos el PAN de Anaya, el PAN de Cordero, el PAN que secuestró Felipe Calderón. Ese no es el PAN que yo conocí. Si hay un partido que hoy se encuentra institucionalmente secuestrado es el PAN, pero con un presidente como López Obrador, aunque fuera mayoría un partido de oposición se llegaría a consensos, porque es genuino el amor que muchos panistas tienen por México”

Leyó bien: Los panistas no son enemigos de las 4T, son cuates del presidente que le declaró la guerra a la corrupción y a los neoliberales. ¿Panistas corruptos? No. En su ADN son buenos y honestos. Lo que pasa, según el fatuo personaje de la entrevista, “Si hay un partido que hoy se encuentra institucionalmente secuestrado es el PAN”. Agrega el fedatario; “…pero con un presidente como López Obrador, aunque fuera mayoría un partido de oposición se llegaría a consensos, porque es genuino el amor que muchos panistas tienen por México”. ¡Mocos! Ingratos Amlovers que equivocados están, ya dejen de cuestionar y señalar al PAN de tantas barbaridades, todo fue cosa de un tal Anaya, de un tal Calderón y de un tal Cordero. No hay más, no inventen ingratos chairos.

Los dislates del narciso personaje que nos ocupa siguen. Opina que la homofobia, la discriminación a los grupos LGTB a las feministas, y a otros ajenos a la diversidad sexual, como los “veganos”, “animalistas” son culpa del “priyismo”. Atrás dejó las teorías del patriarcado, el machismo, el sexismo, ya no se explican a través de la ideología de género, o de los movimientos feministas de la tercera ola… No. Ni es tema cultural e histórico, ni es un fenómeno cercano a la cultura judeo-cristiana, ni es propio de manera particular de occidente.

Pregunta del reportero a Serrato: En paralelo a la idea de la Cuarta Transformación que impulsa el gobierno federal, en las calles parece haber un clima de cambio en el que participan grupos feministas, la comunidad LGBT, veganos, animalistas… ¿cómo percibes esa otra transformación?

Así responde y resume el tema Serrato: “Positiva, pero incipiente, porque la mentalidad que conservamos sigue siendo muy priista, entendido el priismo, yo para diferenciar le digo priyismo, porque el priismo sería del partido, porque el priyismo es toda una mentalidad de falso respeto a ciertas cosas, de conservar ciertos valores caducos…”.

Ahora resultó que el “priyismo” -como él le dice- para distinguirlo del priísmo, del partido, es “toda una mentalidad de falso respeto a ciertas cosas. (Hablan de manera concreta de los movimientos LGTB). Serrato ya no incluyó en su respuesta a los veganos ni a los animalistas. Reitera su referencia a los grupos que tienen otras preferencias sexuales diferentes a los heterosexuales.

Y sostiene: “Estos grupos humanos a los que haces mención han estado ahí como al acecho, con una timidez, que por cierto es innecesaria en este momento, porque están presentes en todos lados: en la derecha, en la izquierda. En la medida que estos grupos entiendan que este es el momento vamos a ver una primavera de los temas progresistas”.

Dada su cercanía con Andrés Manuel, como le dice de cariño al presidente, adelanta lo siguiente sobre los grupos LGTB: “El presidente está postergando estas discusiones hasta que las condiciones sociales lo permitan, esos debates además de intensos deberán ser francos, sin que nadie se calle nada. Hoy día todavía hay quien abre los ojos, se rasga las vestiduras y se enceniza la cabellera porque hay un político gay y tiene novio, digo esa discusión que parece ampliamente superada sigue ahí como el rescoldo que quedó pegado a la cacerola, pero que, si en este momento iniciamos su discusión, va a generar malos olores”.

Nuevamente en estas palabras del notario no se incluye a los “Animalistas” ni a los “Veganos”. Las feministas son ignoradas en su relato “progresista”. Veamos que sigue:

“La sociedad mexicana ya tiene muchos desencuentros como para sumarle algunos en los que, pienso, estamos de acuerdo, pero que la liturgia nos impide expresarlo. La sociedad mexicana ya está clara, lo vemos en el ejemplo de la Ciudad de México, la de más avanzada, lo que ya resolvió, ahí no ha pasado nada más que progreso, el resto del país está igual, pero está esperando el momento y si los grupos plantean en este proceso durante la Cuarta Transformación su necesaria discusión, el más entusiasta va a ser López Obrador, porque será otra sacudida a las instituciones, a muchos siglos de dominación católica, de dominación de la derecha, pero en mi criterio no es el momento, y pienso que eso es lo que hace parecer que Andrés Manuel no quiere tocarlo”.

Ahora Serrato se contradice; antes elogió al panismo, que en general los estudiosos de la ciencia política ubican en la DERECHA, y ligados históricamente al catolicismo, ahora sostiene que los grupos LGTB tienen que esperar en sus reivindicaciones por “siglos de dominación católica, de dominación de la DERECHA” (No el PAN, sino grupos ajenos al panismo, a la “derecha” y al catolicismo). ¡Qué alguien me explique!

Con certeza plantea esperanzado; “el más entusiasta va a ser López Obrador”. La agenda LGTB estará en la de AMLO.

De las 18 preguntas que le plantea el portal que le hizo la entrevista, en 3 mete a Juan Ramiro Robledo para darle sus arrimones. Es según el inmarcesible notario y funcionario estatal de la 4T “el menos morenista de los morenistas”. Parece que el lengualarga llegó a la entrevista con dos temas muy claros: meterle cuchillo a JRRR y hablar extensamente (seis preguntas para el tema de los Gays-LGTB).

Amnesia o mala fe, vaya usted a saber, pero al atildado notario nadie le dijo que el magistrado se fue con Andrés Manuel, (ya así de confianzudos) desde el 2003, y jugo junto al PRD y AMLO la campaña presidencial del 2006, cuándo el notario todavía en el gobierno de Toranzo era huelepedos del gobernador. Y cuándo vio que no le daban el cargo que creía merecer salió echando pestes lleno de indignación. Renunció al gobierno corrupto de Toranzo. Ay la desmemoria…

Para acabar la farragosa última parte, 6 preguntas y 6 respuestas. Todas en un solo morral, por razones de espacio y de temática.

¿Está San Luis Potosí preparado para tener un gobernador gay? No, en la Ciudad de México ese tema está superado. En San Luis no. Aquí somos “wanna be”

(ah chirrión, y eso que es…) “Somos expertos en subirnos en el tren del mame, no importa que el mame sea discriminatorio. San Luis es así porque cuyas apariencias son más importantes que sus esencias y eso se lo debemos a los políticos grises y tibios como Juan Manuel Carreras, Fernando Toranzo, Marcelo de los Santos, es el prototipo de político que no quiere que se discuta ni se mueva nada. Este diálogo debe tener un liderazgo que parta de las instituciones para que no se desborde, estos gobernantes pseudo fifis no van a generar nunca una discusión de esa naturaleza.”

“El brillo de la gente más capacitada, siempre va a deslumbrar a los grises y mediocres, ahora estamos en una mediocracia, Juan Manuel es el más claro exponente de los mediocres, como gobernante y como ser humano, y por eso una parte importante de la comunidad dice Juan Manuel es una dama, no es un mediocre de color gris clarito, ni siquiera gris subido y así vemos que se equipara mucho su presidente del PRI, su alcalde capitalino, su presidente del Congreso, su presidenta del Tribunal, su ex presidente del Tribunal y les das revista a todos y son clones”

¿Usted entendió? Yo tampoco. La pregunta era concreta: ¿Está San Luis preparado para tener un gobernador gay? Le dio duro al güero Carreras. Que sí gris clarito, que el más claro exponente de los mediocres, bla, bla, blá…..Gacho les tupió a todos; son “clones”, el alcalde, el presidente del PRI, el presidente del Congreso, el del Tribunal, nadie se escapa de los dardos envenenados del mequetrefe. Es de armas tomar al “pasar revista” a todos son la “mediocracia” ¡Tómenla!

Asumido como el morenista más morenista, el genuino, el legítimo, Serrato no hizo alusión a los mantras de la 4T, a las consignas permanentes de Andrés Manuel -ya también somos confianzudos- la mafia del poder, el combate a la corrupción, primero los pobres y todas sus variables, a cambio ofrece instalar la cuarta transformación en tierras potosinas y “llevar todos sus temas a una conclusión feliz, armónica y sin confrontaciones”. Un relato conmovedor. Fernández Noroña habla de una “Revolución pacífica”, Serrato va más lejos; un gobierno de amor y paz. Es tranquilizadora esa narrativa fácilona.

El PAN que él conoce, menos tres personajes tristemente célebres, está secuestrado institucionalmente por uno de ellos, por el canalla de Felipe Calderón. En los panistas es genuino el amor que tienen por México. Como ve las cosas el melindroso Leonel nada pasaría -hasta sería saludable- que el PAN ganara la mayoría de las diputaciones en las elecciones del año siguiente. Que fuera la primera fuerza electoral en la Cámara de diputados. Escenario idílico para Andrés Manuel, así podría probar que avanza con la 4T sin necesidad de MORENA y sus aliados en el Congreso, se las arreglaría “llegando a consensos con los panistas que aman a México”. La 4T va para adelante con el apoyo de los panistas buenos, no hacen falta diputados muy morenistas, Andrés Manuel se las arregla con esa imaginada mayoría opositora en la asamblea de los diputados federales. Solo los “mediocres de gris clarito” no lo entienden.

Me gusta: Me gusta Cargando...