No me voy a callar, un pensamiento en voz alta, Teatro Polivalente

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita al público a las funciones que se están presentando en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario, dentro de su programación virtual en Vivo el arte que este sábado 18 de julio, a las 19:00 h., presentará la acción escénica de teatro-performance “No me voy a callar (un pensamiento en voz alta)”, con la autoría y dirección de Gianni Ríos, de la Compañía REGE, procedente de la Ciudad de México.

“No me voy a callar (un pensamiento en voz alta)” es una pieza escénica planteada bajo la premisa de que “Estamos en momentos críticos, dicen las noticias. A lo largo de la historia, el racismo y la desigualdad han sido temas críticos. ¿Será que el problema es que no pensamos igual? En un mismo grito, once personajes se reúnen para dar su voz, su entendimiento y su cuerpo, a un mismo pensamiento; palabras que muchas veces se piensan, pero pocas veces se dicen. la realidad duele y empodera. Ellos darán su voz; tú puedes dar la tuya”.

La obra que será transmitida de manera virtual a través del portal web del teatro polivalente, cuenta con la participación de María del Carmen Félix, Carlos Aguirre, Alfredo Gatica, Andoni Guerrero, Elizabeth Pedroza, Gianni Ríos, Norma Flores, Roshell Terranova, Marlon Sierra, Antón Araiza, Antonio Denetro y Raquel Diner.

La información y acceso a las acciones escénicas es a través de www.teatropolivalenteceart.mx, donde espectadoras y espectadores podrán adquirir sus accesos a través del sistema de venta en línea, el cual cuenta con el modelo de pago seguro. Informes a través de las redes sociales oficiales del Teatro Polivalente y el Centro de las Artes de San Luis Potosí.

Las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales institucionales, la App “SLP Cultura” disponible para dispositivos móviles Android como iOS, y en medios de información y comunicación.

