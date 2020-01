No hay renovación de contratos para quienes laboraban en el Seguro Popular

El Director de Salud Pública, Miguel Lutzow Steiner, aseguró que no habrá afectación o suspensión de servicios para quienes estaban afiliados al Seguro Popular; sin embargo reconoció que no se han podido renovar contratos para el personal que laboraba en este programa.

Comentó que se trabaja en la nueva forma de operar en los Servicios de Salud derivado de la creación del INSABI y la obligatoriedad que traerá en cuanto a dar servicio gratuito y universal, sin embargo dijo que debido a la desaparición del Seguro Popular, ya no se pudieron renovar contratos de personal que estaba relacionado a dicho servicio, por lo que se ha movido personal de una unidad de salud a otra para no afectar la prestación de servicio en tanto llegan las reglas de operación del INSABI y se bajan los recursos para poder realizar nuevamente las contrataciones.

Explicó que por ahora no se pueden realizar contrataciones debido a que al no tener las reglas de operación, se podría incurrir en alguna irregularidad administrativa, por lo que de momento se busca cómo suplir al personal que ya no se pudo recontratar.

Con respecto a la posibilidad de que pudiera crecer la demanda de atención, comentó que se espera un incremento, sin embargo no un impacto relevante

