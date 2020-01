No habrá descuentos en el pago de control vehicular

El secretario Finanzas de Gobierno del Estado, Daniel Pedroza Gaitán reiteró la invitación a la gente para que no deje pasar los días y se acerque a las oficinas recaudadoras y pague el control vehicular

Señaló que la expectativa de ingresos por este concepto es ingresar más de 650 millones de pesos para este año.

Dijo que podría darse una variación con respecto al 2019, debido a que en este año, además, se tramita la tarjeta de circulación.

Indicó que hay un incremento natural del parque vehicular a pesar de la situación económica y el impacto en la venta de vehículos, por lo que se espera llegar a recaudar por lo menos lo del año pasado.

Con respecto a los contribuyentes con adeudos, mencionó que por el momento no hay programas de descuentos y no se tienen consideradas condonaciones de multas, aunque –dijo- que hay casos muy particulares donde se tienen adeudos importantes y la gente no tiene la liquides para cubrir en una sola exhibición por lo que se les pueden dar parcialidades sin embargo deberán solicitarlo ante la SEFIN.

El funcionario gubernamental dijo que serán diseñados esquemas, con los que sea posible que los contribuyentes, puedan realizar sus respectivos pagos, en una forma más rápida y sencilla.

“Hay diferentes esquemas de pago -atajó-, lo que se pretendería es que no batallen, no se hagan filas, y puedan hacer sus pagos con rapidez.

