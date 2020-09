Niega INTERAPAS información sobre el retiro de lirio acuático de la presa San José

La diputada María Isabel González Tovar dio a conocer que el director del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), Fermín Purata se negó a proporcionarle información sobre los trabajos de limpieza de lirio acuático de la presa San José, con el argumento de que no era la presidenta de la Comisión del Agua sino la vocal, por lo que interpondrá un recurso ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

En conferencia de prensa dijo que el pasado 7 de Septiembre envió un oficio al organismo de agua potable que da servicio a la Capital, Soledad y Cerro de San Pedro, solicitando el nombre de la empresa que contrató, copia del contrato, fecha de inicio y término de los trabajos, monto pagado, copia del cheque y total de las toneladas de lirio que se retiraron.

Sin embargo, este jueves llegó la respuesta en el sentido de que, al no ser ella la presidenta de la Comisión del Agua, sino vocal, no le podría remitir la información conforme al artículo 146 fracción 10 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, “argumento que no es aceptable y será recurrido ante la CEGAIP”.

González Tovar señaló que “independientemente de que soy integrante de la Comisión del Agua, diputada y ciudadana, se trata de información que debe ser del dominio público y cualquier ciudadano en uso de sus derechos constitucionales, puede acceder a ella, lo que indica que el INTERAPAS está en una situación de opacidad y un grave problema de transparencia”.

Añadió que “sabemos que en la limpieza del lirio en la presa San José se gastaron más de tres millones de pesos y necesitamos saber cómo se generó ese gasto, así está la lista de constructoras que no pagan el agua, quiero decirle a Fermín Purata y al presidente del Consejo –Xavier Nava- que no sean opacos ni se burlen de los ciudadanos, no pueden esconder lo que están haciendo”.

“Soy legisladora y vocal de la Comisión pero quiero que me digan en qué parte de la Constitución dice que el presidente de una Comisión se convierte en un ser omnipotente a quien le pueden dar toda la información, los 27 diputados somos iguales y en materia de información, todos los ciudadanos tienen derecho a obtenerla”, puntualizó.

