Nefasto, nombramiento en Contraloria de la UASLP, acusan

Con profunda tristeza nos enteramos de que el rector Alejandro

Zermeño puso en la contraloría a Carlos González López, quitando al

C.P. Cosme Ramírez Medellín un excelente contador y auditor con un

prestigio a nivel nacional e internacional y poner a este nefasto porro

Carlos González en ese puesto cuando ni siquiera es Contador, no tiene

idea de lo que son unos estados financieros, de lo que es una auditoria,

simplemente no tiene idea como resolver problemas, y la prueba esta

que no pudo dirigir la facultad de contaduría y administración, dejando

un desastre total y la que solo le sirvió para su enriquecimiento ilícito,

en la que hacía sin número de triquiñuelas y desvío de recursos,

además de que no respeta la normativa universitaria como ejemplo

tenemos lo que hizo en la facultad de contaduría donde quito al Dr.

Miguel del Rio de la secretaria académica, quien cumplía plenamente

con el reglamento y puso a Azucena del Carmen Martínez Rodríguez

que es economista cuando el reglamento cita de la siguiente manera

REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y

ADMINISTRACIÓN

Apartado Primero

De la Secretaría Académica

“Artículo 33.- Para ser Secretario Académico es necesario llenar

los requisitos siguientes:

a) Tener título de cualquiera de las licenciaturas que la Facultad

ofrece o carrera afín.

b) Contar con una antigüedad mínima ininterrumpida de tres años

como catedrático de la Facultad.

c) Dedicar todo su tiempo a las labores de su cargo, debiendo estar

frente a grupo el tiempo que determine el programa del curso que

imparta, en horario que no interfiera con sus funciones, conforme

se señala en el artículo 79 del Estatuto Orgánico.”

Que yo sepa en la facultad no se ofrece la carrera de economista, por

consiguiente, violo totalmente dicho reglamento.

Y como esta cometió muchas más anomalías, como meter a las ternas

de examen profesional de la carrera de administración a Idalia Acosta

Castillo, cuando ella es licenciada en Relaciones Industriales y no da

ninguna materia de dicha carrera, pero como era su comadre querida y

él hacia lo que ella decía. De igual forma metió también a Azucena

Martínez Rodríguez a las ternas de administración cuando ella es

economista y tampoco da ninguna materia de la carrera de

Administración.

En fin, esperemos que el rector no se arrepienta de esta decisión de

poner a este tipo en ese puesto y que este tipejo no vaya a poner en

riesgo la integridad de la Universidad con sus malas decisiones, y no

utilice este puesto para seguir enriqueciéndose indebidamente como lo

ha hecho hasta este momento.

La que también tiene totalmente desconcertados al personal de la FCA

es la nueva directora Hilda Lorena Borjas García ya que es bien sabido

que en todas las facultades de la UASLP donde hubo cambio de

director, ya se realizaron cambios en las nuevas administraciones, y en

la facultad de contaduría no se ha hecho ningún cambio, ante esto el

personal está pensando que todo seguirá igual como en la

administración de Carlos González y los esperados cambios nunca

llegaran y es que han surgido muchos rumores de que quieren poner de

secretaria general a Idalia Acosta Castillo y esta señora no cumple con

el reglamento que a su letra dice

REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y

ADMINISTRACIÓN

Sección Primera

De la Secretaría General

“Artículo 30- Los requisitos para ser Secretario General son:

a) Tener título de cualquiera de las licenciaturas que la Facultad

ofrece o carrera afín.

b) Tener una antigüedad ininterrumpida mínima de tres años como

catedrático de la Facultad.

c) Dedicar todo su tiempo a las labores de su cargo, debiendo estar

frente a grupo el tiempo que determine el programa del curso que

imparta, en horario que no interfiera con sus funciones, conforme

se señala en el artículo 79 del Estatuto Orgánico.”

Ella es licenciada en relaciones industriales, y esa no es una carrera

que se ofrezca en la facultad de contaduría y administración, además

de que debería de renunciar a ser consejera maestra, claro ella quisiera

todos los puestos y como Carlos González les enseño a violar toda la

normatividad.

El problema es porque la nueva directora Hilda Borjas se está dejando

presionar por estas mujeres que están violando el reglamento, tanto en

secretaria académica como en secretaria general, y haciendo sentir que

ellas son las que están dirigiendo la FCA y dejando muy mal parada a

las maestras Hilda ante la mirada de todo el personal, ya es momento

en la nueva directora tome las riendas de dicha facultad y realice los

cambios necesarios para beneficio de todo el personal.

Maestra Hilda Lorena Borja García hay mucha gente valiosa y

trabajadora en la facultad que puede aportar mucho para sacar este

proyecto delante de la mejor forma, quítese la venda de los ojos con

estas dos mujeres que aparte de ser unas aprovechadas son unas

flojas, Idalia ni siquiera es capaz de hacer su expediente de beca al

desempeño, siempre pone a secretarias de la FCA a que se lo hagan,

como cree que pueda sacar adelante la secretaria general y Azucena

todo se lo hace su secretaria Marisol, esta señora es otra floja de marca

mayor.

Maestra Hilda Borjas en sus manos esta sacar a flote esta facultad o

continuar como hasta ahorita y que se siga hundiendo.

Esperamos que ya tome decisiones.

Señor Rector vigile a Carlos González porque es de cascos ligeros se

ha echado a Olga Castillo, Diana Carolina Sánchez Téllez, Karla

Vanesa López Ramos, Azucena del Carmen Martínez Rodríguez, Idalia

Acosta Castillo tiene un verdadero harem que no hay dinero que le

alcance.

