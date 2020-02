Necesario sacar adelante las iniciativas que buscan dotar de autonomía a la fiscalía anticorrupción

El presidente de la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura, diputado Rubén Guajardo Barrera, reconoció que es necesario fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, con el fin de generar una mayor autonomía, no sólo en lo presupuestal, sino en el ámbito operativo.

Recordó que la diputada María Isabel González Tovar y el diputado Rolando Hervert Lara, cada uno presentó una iniciativa que busca dotar de autonomía presupuestal y operativa la Fiscalía Anticorrupción ante las deficiencias que se enfrentan en la actualidad y que han impedido su funcionamiento de acuerdo a las disposiciones que establece el propio Sistema Estatal Anticorrupción. “Es necesario revisarlas y dictaminarlas en comisiones para ponerlas a consideración del pleno”.

El legislador lamentó la salida del Lic. Jorge Vera Noyola al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, sin embargo, destacó que una vez que concluyan con el procedimiento de renuncia, se buscará citar al Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera para que rinda un informe y conocer las condiciones en que se deja la Fiscalía Anticorrupción y, con ello, poder trabajar en la conclusión integral que permita realizar los cambios que sean necesarios para mejorar su funcionamiento.

Rubén Guajardo Barrera, dijo “creo que la renuncia de Alejandro Vera sin entrar a fondo, habla de que no existió un buen diálogo con el Fiscal General del Estado. En especial hay dos vicefiscalías Especiales que no están funcionado y en lo particular, nos referimos al rubro de los delitos electorales y anticorrupción, en donde se requiere que den resultados”

En lo que se refiere a las iniciativas para dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción que plantearon, la diputada María Isabel González y el diputado Rolando Hervert, dijo que valdría la pena poder analizarlas esta semana para agilizar su aprobación y estar en condiciones de nombrar al nuevo fiscal anticorrupción, sobre todo, una vez que también el ejecutivo envié la terna para designar el nuevo titular en base a los perfiles que se requiera.

