Nava quería saltarse al Cabildo por el supuesto “hoy no circula”

-El no circula no tiene fundamentos legales

La regidora capitalina, Verónica Rodríguez Hernández, puntualizó que en caso de que se lleve a cabo el operativo “hoy no circula”, no cuanta con fundamentos legales ante el Cabildo.

En entrevista puntualizó que el presidente municipal, Xavier Nava Palacios había reconocido que dicho operativo había sido propuesto sin consultarla con el cuerpo edilicio, “definitivamente requeriría de un respaldo legal no podemos llegar y decirle a la ciudadanía ya no puedes circular y te voy a imponer esta sanción”.

Aclaró que si se hubiera llevado a cabo dicho operativo no podría tener sanciones recaudatorias, derivado de que dicho ingreso a las arcas municipales no está estipulado en la Ley de Ingresos del 2020.

Asimismo, especificó que no se cuenta con un estudio, para validar la legalidad del operativo, “se debe disminuir la movilidad en esta contingencia para evitar contagios y más con los números que se han presentado, pero no estamos de acuerdo con que a la ciudadanía se le quiere implementar un programa que no tiene fundamentación de estudios ni legal”.

Rodríguez Hernández recordó que para la implantación de este operativo también se debería de contar con una sensibilización sobre las nuevas aplicación de un proyecto, donde la gente debería de conocer sus reglas y funcionamiento antes de comenzar a ser hacer aplicado.

“Se estuvieron comunicando con nosotros y nos indicaban que no estaban de acuerdo, estaban en contra profesionistas, gremios, asociaciones de abogados y ciudadanos en general nos decía que no estaban de acuerdo y que buscaría en el amparo”

Me gusta: Me gusta Cargando...