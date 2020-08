Nadie pidió que me sacaran hoy en la reunión: López Gattel

-Señaló que capital, Ciudad Valles y Matehuala los municipios con más casos de Covid

Hugo López-Gattel Ramírez, subsecretario de Salud a nivel federal indicó que durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en San Luis Potosí, que no existe enemistad con ningún gobernador del país.

“Yo no tengo porque preocuparme, (…) yo les tengo absoluto respeto a los 32 gobernadores, (…) no hay ninguna enemistad a menos que me haya distraído, no hubo nadie que pidiera que sacaran a este sujeto”.

Destacó que entre los municipios con más casos de Covid en la entidad están San Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehuala.

En cuanto a las cifras a nivel país, se registran ya 537 mil 032 casos confirmados por Covid 19, es decir, que en 24 horas incrementaron 5 mil 792 casos en la República mexicana.

Respecto a las defunciones hasta este miércoles registran 57 mil 734 en todo el país, es decir, 747 más que cifra que la anunciada este martes de fallecidos por esta enfermedad.

