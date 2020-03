Mujeres siguen siendo acosadas por no usar el transporte rosa, señala diputada

-Aseguró que este transporte no es una simulación a pesar de que no se respeten estas unidades

La diputada local de Morena, Alejandra Valdés Martínez señaló que las mujeres siguen siendo acosadas en el transporte público por no usar el transporte rosa.

“Muchas veces mujeres se suben a otros camiones que no son camiones rosas y obviamente son acosadas sexualmente, ahí ya no podemos hacer nada, si ellas también no respetan el transporte que se les está dando para que estén seguras, (…) ahora sí que el trabajo que le estamos haciendo no vale de nada, si no entendemos esta cultura”.

La también presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado aseguró que el transporte rosa no es una simulación a pesar de que no se respeten estas unidades.

Lo anterior luego de que el vocero de la organización Cambio por San Luis, Michelle Hernández denunció que el proyecto está mal aplicado, por lo que forma parte de una simulación más.

“Yo he dicho que es necesario hacer un llamado a la ciudadanía, que de nada sirve que nosotros hagamos una iniciativa si de todos modos la ciudadanía se resiste a este tipo de cambios, todas las problemáticas que hemos visto es porque algunos hombres se resisten a bajarse de los camiones o a no subirse a ellos”.

