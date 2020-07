Muere abuelita tras caer a una noria

-Los hechos se registraron en Rioverde dentro de la localidad de San José de las Flores

La mañana de este sábado se registró un fatal accidente en el que una mujer de la tercera edad perdió la vida tras caer en una noria de siete metros de profundidad.

Los hechos que se registraron esta mañana en la localidad de San José de las Flores, en el municipio de Rioverde.

Las primeras versiones indican que la mujer caminaba y resbaló hacia el fondo, falleciendo del impacto en la noria.

Familiares indicaron que la última vez que la vieron fue a las 12 pm pero a las 5 am ya no estaba en su cama, por lo que decidieron buscarla, al dar varias vueltas encontraron su cuerpo en el lugar y luego de que no les respondía llamaron a los cuerpos de auxilio quienes comenzaron las labores de rescate, sin que ya nada pudieran hacer por la abuelita.

Al lugar también arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para iniciar con las investigaciones correspondientes.

