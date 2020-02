Morena, sin pies ni cabeza

Por: Simón Hernández Díaz

Si bien es cierto que MORENA, a nivel nacional es un caos y está hecha pedacitos, en estados y municipios también es notoria esta discrepancia pues los morenos anteponiendo sus intereses personales y no los del bien común, se están rompiendo a más no poder las playeras, calzones, calcetines y todo lo demás que se pueda romper.

De acuerdo a los lineamientos estatutarios de este partido político en estos tiempos deberían llevarse a cabo los cambios en la dirigencia nacional, cosa que no ha sucedido por las inercias y resistencias de grupos interesados por obtener el control total del teje y maneje todo lo que incumbe a un partido, es decir manejo de candidaturas, administración de recursos económicos recursos materiales etc etc y lo que es más quien reciba esta máxima responsabilidad estaría en condiciones óptimas para obtener o manejar la candidatura a la Presidencia de la República.

Es obvio que en esta fiesta partidaria salen a relucir los nombres de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Mario Delgado y hasta el Nombre de la Alemana Mexicana Beatríz González Müller quienes mueven a sus mejores piezas para pocisionarse en las elecciones intermedias del 2021 que marcarán la posible dirección a la sucesión presidencial.

No dudemos que hasta el interés del PriAn, empresarios y otros grupos de poder económico y político estén involucrados en este proceso con tal de frenar y debilitar la fuerza con que llegó al poder este partido político.

Por todo este desmadre partidario AMLO, como viejo lobo de mar y acostumbrado a ahuecar el ala cuando los vientos no son favorables, allá por el mes de noviembre del año pasado llamó a reunión privada a Senadores y Diputados Federales de su partido MORENA y textualmente les dijo: “si no se ponen de acuerdo me veré en la necesidad de tener que concertar con otros grupos parlamentarios y sacar los mejores acuerdos para mi país ” Yo soy el Presidente de México y como tal tengo que actuar”. Sopas pericles!!!! Lo mismo le dijo a Yeidckol Polevnsky, cuando fue a exigirle espacios para su gente, y agrego, algo más – nunca sentí tu apoyo, yo llegue al poder por cuenta propia!!!! Es aquí cuando inicia el distanciamiento con la líder de MORENA, la México-Polaca Yeidckol Polevnsky, quien por cierto no ha justificado los más de 16 mil millones que recibió como prebendas del INE para financiamiento del Partido y campañas políticas recién pasadas.

Conste que esta información es fidedigna y real de fuentes que estuvieron presentes en estos eventos, que por razones obvias y de ética periodística, no se revelan los nombres. Ni en aunque “me quemen los pies, como a Cuauhtémoc”, rey de los aztecas, no del remedo de gobernador del estado de Morelos.

En San Luis Potosí, estado, las cosas andan por el mismo lado Sergio Serrano líder de Morena y aliado de Yeidckol se mueve por su cuenta; Gabino Morales Mendoza, también del equipo de la depuesta Polevnsky con su romanticismo en redes,( recordando a sus amores )no ata ni desata, los diputados locales y federales de Morena, andan también en su nube, Toño Lorca enlace de Ricardo Monreal, se mueve lentamente, Juan Ramiro Robledo el eterno aspirante, dice que lo den por muerto, pero en política,-lease- ” Yo también quiero”.

MORENA, al menos en San Luis está condenada al fracaso. A no ser que venga un forastero a unificar los criterios de este partido tanto se habla que podría ser Esteban…pero esperemos si quiere, porque ahorita está en una posición, envidiable y ser secretario de educación, no es cosa despreciable. Más claro no puede ser.

APUNTES

NI PERDÓN NI OLVIDO

Muy lúcido y fresco en la mañanera del miércoles el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, anunció reformas a fondo en el INE y a la ley electoral considerando al robo y relleno de ánforas como delitos graves que deben ser penalizados con cárcel. Ahí mismo recordó que él fue víctima y sufrió en carne propia esas marrullerías electorales cuando en una casilla de Valles SLP, una ánfora fue rellenada a favor de Felipe Calderón Hinojosa en el 2006. Marcelo de los Santos fungía como Gobernador del Estado y Jorge Terán Juárez era el Presidente Municipal de Valles.

PRIMO EN ACCIÓN

En reciente fecha el Senador por San Luis Potosí por MORENA PRIMO DOTHÉ MATA presidió una reunión de información en esta ciudad valles considerada la caja de resonancia de la Huasteca Potosina

El Senador habló de Salud, comisión que ostenta en el Senado, criticó el pésimo funcionamiento del IMSS y del ISSSTE, destaco al INSABI, como una nueva opción de atención médica; habló de los Pensionados de primera y de segunda ,tema que interesa al gobierno federal, prometió legislar sobre estas percepciones. Habló también del Sindicalismo magisterial en México, dijo desconocer el nacimiento de otro sindicato pero también pidió un minuto de silencio por el Partido Nueva Alianza, “Descanse en Paz , pasó a mejor vida ” dijo PRIMO DOTHÉ MATA.

EL ARROCITO NEGRO

Su llegada tarde a la reunión (2 hrs) en día hábil y en horas de trabajo; había maestros y funcionarios públicos que deberían haber estado laborando en sus centros de trabajo, en lo subsecuente sus asesores podrían planificar mejor las reuniones, sin afectar a terceros.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO

El Profr. Jaime Medina López, maestro pensionado originario de Aquismón, S.L.P a través de Tinta Negra, reconoció la valiosa intervención del Senador Primo Dothé, pues gracias a sus oficios ante el ISSSTE de Monterrey le brindo una excelente atención médica que lo tiene aún con vida.

Recientemente el Profr. Medina López fue operado a Corazón abierto por un malestar astigmático (sin síntomas) y gracias a las gestiones de Primo y a la voluntad del Gran Arquitecto del Universo aun lo tenemos en este mundo.

Según el diagnóstico médico el problema cardiaco de Jaime, se originó por la enfermedad que está entre el 2 y el 4 (digase es-tres) lo cierto que el Profe salió bien librado de este problema de salud y vive para contarlo por lo que Aun tendremos JAIME MEDINA para rato.

Actualmente el Medina López, se desempeña como coordinador de enlace en el departamento de participación Social de la SEGE en la Zona Huasteca Norte, representando al Profr. Juan Evaristo Balderas, titular de ese Dpto.

APOSTARLE A LOS CHUCHOS ES APOSTAR A PERDER

Recientemente los Chuchos como se les conoce en el ámbito político a David y Jesús González Lárraga se reunieron en su Búnker particular para festejar su aniversario de David, ahí en el calor de los ánimos se dejó entrever su deseo de participar en la contienda electoral del 2021 se hicieron conjeturas y los amarres usuales que se estilan en estas reuniones y todo mundo salió de ese festejo, siendo presidentes municipales, diputados senadores y hasta Gobernadores pues en esa reunión estuvo el Senador Panista Marco Antonio Gama Basarte. El gran ausente a esta reunión fue el regidor hechura de los chuchos, Lupillo Contreras, ahora regidor independiente.

Después de enterarse de este ágape no faltó alguien que dijera por ahí, “APOSTARLE A LOS CHUCHOS ES APOSTAR A PERDER ” Palabras más, palabras menos de la maestra que trabaja en la Esc. Antero G. González. Otros dijeron, esos solo van para les den Obra pública y los más despistados, agregaron: ” Con las ayudas de los Ballesteros y Matilde Hernández, fácil van a llegar. SIC.

AHORA CON NAVA

César González García, activista político Vallense, cansado de recibir desaires y malas atenciones del grupo Gallardista, decidió ahuecar el ala y ahora se encuentra operando en la región huasteca a favor del Panista Xavier Nava.

De sobra es conocido que González García operaba para el PVEM (versión Gallardo) pero con las últimas omisiones y desaires que recibió del “Chiquis” decidió abandonar el barco y se fue, sin decir adiós.

Recientemente, César González, presidió una reunión con grupos étnicos en el municipio de Aquismón y les proyectó a los huastecos, náhuatl y Tének de esta la vida y obra de Xavier Nava, ahí destaco los orígenes democráticos del nieto del Dr. Salvador Nava, considerado el apóstol de la democracia en San Luis Potosí.

Recuérdese que en aquel entonces el Dr. Nava hizo doblar al sistema político-mexicano haciendo valer las acciones democráticas en este estado y vaya que luchar contra el diabólico CSG en aquel entonces tenía su valor y su mérito.

Ahora el nieto del Doctor, tiene ganas de hacer algo por San Luis Potosí, y en su reciente visita a Coxcatlán y Axtla de Terrazas dejo un buen sabor de boca. Veremos si las segundas partes, son buenas y comentaremos.

ALBOROTADOS, LOS PROFES

Más de un centenar de trabajadores de la educación de la Sección 26 del SNTE, andan alborotados por aquello de la votación universal y sueñan con ocupar el lugar que en fecha próxima dejara Alejo Rivera Ávila.

Administrativos, intendentes, prefectos y hasta el velador de la escuela andan chiflados por la supuesta oportunidad que les brinda la votación universal de votar y ser votado no alcanzan a entender que esta es una maniobra federal, para tener aún más dividido al SNTE.

Una cosa si es cierta, en esta fiesta magisterial no entra en la Rifa Antonio Nava Gómez por los hechos de sobra conocidos por el grueso del magisterio Potosino.

SEGURO DE VIDA, UN NEGOCIAZO EN LA SECC.26

Este tema es muy amplio para comentar y lo abordaremos de una manera especial en otra colaboración. Datos y números hay de sobra, solo adelantaremos que este negocio lo inicio aquel delegado interino Félix Mendoza Acuña, quien trajo a su hermano dueño de una empresa aseguradora para que afiliara a todos los trabajadores de esta sección sindical. Les diremos quién era el Secretario de Finanzas de la Sección 26 en aquel entonces, quien también entró a las negociaciones.

Por cierto nos llegan copias de nóminas secretas, que cobran algunos dirigentes y claves presupuestales que son cobradas por trabajadores fantasmas y ni se diga de la lista de aviadores, que es muy larga, de los regalos de caballos pura sangre a ciertos funcionarios sindicales y oficiales, de los ranchos y de los orígenes de los hoteles preferidos de la sección en ciudad valles. Del caso Chógono, de la misteriosa muerte de Juan Miranda, del tráfico de carne humana, de las infidelidades etc, etc. “EL ENEMIGO DEL MAESTRO ES EL PROPIO MAESTRO” Conste, mi pecho no es bodega ni soy partidario de las lisonjas, lo que llega, sale porque sale en TINTA NEGRA. Nos vemos en la próxima.

