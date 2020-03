Más de 8 meses después, Sebastián Pérez se disculpa de manera pública con Tere Carrizales

-Lo anterior, tras el desalojo violento que vivió a manos de autoridades municipales

Con la ausencia del alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, el secretario General del Ayuntamiento capitalino, Sebastián Pérez García ofreció una disculpa pública a la exoficial del Registro Civil, María Teresa Carrizales Hernández, tras ordenar el desalojo violento en su contra.

El protocolo inició con un mensaje del titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), Jorge Vega Arroyo, quien destacó el proceso que se llevó en este asunto.

“La Ley de Atención a víctimas en el estado nos habla dentro del plan de reparación, las medidas de restricción, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, y cada una de estas medidas se implementa a favor de la dignidad de la víctima”.

Vega Arroyo consideró que este logro es un hecho histórico para el tratamiento de los derechos humanos en San Luis Potosí.

“Resalto la voluntad de las partes por la confianza depositada en la Comisión Estatal de Atención a Víctima, para intervenir este proceso inédito en San Luis Potosí y que no tengo duda es un hecho que marcará precedente en la observancia de los derechos humanos”.

Después Pérez García procedió a leer un comunicado en el que le ofrecía disculpas a la abogada.

“La licenciada María Teresa Carrizales a quien hoy le ofrecemos, te ofrezco Tere, y mirándote a los ojos, una disculpa pública por haberla agraviado de la manera en que sucedió y cumplir así con tus aspiraciones personales de tu oficio”.

Aseguró que esta disculpa pública no era forzada, a pesar de que llegó después de 8 meses ocurrido este hecho, y tras la recomendación de un organismo protector de los derechos humanos.

“Esta lucha la empecé por no permitir que se me arrebatara el derecho ciudadano, de no ser violentada por mandos municipales, decidí seguir cuando me di cuenta que esta lucha ya no me pertenecía, que no estaba sola, que ahora era una lucha colectiva por no permitir nunca más, abusos, tortura, privaciones ilegales, o detenciones arbitrarias por parte de ninguna autoridad”, señaló Teresa Carrizales.

La víctima vio al secretario al señalar que esta situación ha servido para dar una lección de humildad a todos, agradeció a su madre por ser el primer apoyo en una lucha que consideró fue entre desiguales, por la campaña sucia generada en su contra, a pesar de que había hecho lo correcto, así como a sus hijos.

“Sí bien es cierto que una disculpa pública no resuelve lo ocurrido, si ayuda para que todos entendamos que la autoridad no puede hacer, lo que le venga en gana, que la autoridad no tiene derecho a pasar sobre nadie, tenemos representantes populares que creen tener el poder de violar y resquebrajar al resto”.

Carrizales Hernández puntualizó que esta disculpa refleja que la ciudadanía tiene la autoridad y la facultad para no dejarse.

“Resaltó todos los medios, porque es comprender que lamentablemente estas luchas, no se ganan solamente utilizando la ley, se ganan utilizando el valor, la perseverancia, el conocimiento, la solidaridad, gracias, pero sobre todo, la verdad y la dignidad”.

Agregó que “no me enfrenté a una persona en específico, sino juntos, nos enfrentamos a su poder, a su soberbia, a su ignorancia, a su indiferencia, a sus incondicionales, con esto en mente, el gobernante que ha violado a sus gobernados, necesita abonar su completa apertura, porque le doy una noticia, la pena como justicia nunca alcanza, no compensa, no suaviza”.

Respecto a la disculpa de Pérez García, Tersa Carrizales señaló: “secretario, debe estar consiente, que esta disculpa jamás servirá para lograr una reparación, pero la acepto porque también sé que lo que no se juzga y se condena, se repite, creemos que con un perdón, la violación termina, (…) potosinas, potosinos, es tiempo de ser valientes”.

