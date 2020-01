Más de 12 mil personas participaron en macro simulacro en SLP: PC

· Encabeza Gobernador Juan Manuel Carreras simulacro en Palacio de Gobierno.

· Se realizó en dependencias públicas, escuelas, industria y comercio.

Con el objetivo de fortalecer los esquemas de reacción ante desastres naturales o situaciones de emergencia, más de 12 mil personas participaron en el Macro Simulacro que se realizó a las 11 horas de este lunes en 192 inmuebles, entre dependencias públicas, escuelas, industria y comercio, con el respaldo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC).

Por primera ocasión, el edificio que alberga al Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno del Estado, participó en este ejercicio y fue encabezado por el mandatario Juan Manuel Carreras López, quien salió junto con miembros de su gabinete al Punto de Encuentro en la Plaza de los Fundadores en el Centro de la ciudad capital.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque, destacó que, derivado del programa de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se tienen propuestos tres Macro Simulacros durante este año en todo el país, mismos que se replicarán en las regiones de San Luis Potosí.

Agregó que se reportaron resultados satisfactorios, citó como ejemplo la evacuación en Palacio de Gobierno, que tardó tres minutos, y se efectuó en orden y sin incidentes, hasta arribar al punto de reunión en la Plaza Fundadores.

“El Gobernador del Estado instruyó la realización periódica de estos simulacros, para crear conciencia entre la ciudadanía sobre la cultura de la prevención, que se debe tener ante alguna situación de emergencia”, señaló Benavente Duque.

Precisó que en el Macro Simulacro prevaleció el orden, la ciudadanía actuó bajo la regla de no gritar, no correr y no empujar.

El titular de Protección Civil, destacó que San Luis Potosí capital no se encuentra catalogada como una zona sísmica, aunque si existen réplicas en otras partes del estado como Cerritos, Guadalcázar, Ciudad del Maíz, Matehuala, entre otros, donde se han detectado sismos de 3.5 y 4.0 grados en la escala de Richter, por lo que se monitorean las alertas del Servicio Sismológico Nacional (SSN), para extremar precauciones en inmuebles.

