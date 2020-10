Mario Delgado, en caballo de Hacienda

El aspirante -hasta hoy- a dirigir los destinos de MORENA acude a San Luis en busca de respaldo a su candidatura.

Todo indica que resultará ganador del proceso interno venciendo a Porfirio Muñoz Ledo. Pese a que el resultado se define por medio de encuesta, ha sido necesario para los dos actores finales buscar a la militancia y a los muchos grupos morenistas en sus entidades al tiempo que buscan espacios en los medios de comunicación.

Muños Ledo ha apostado a invertir en redes sociales para promover su campaña. En unos días sabremos el resultado.El empate en que se encuentran, tras las encuestas realizadas por el INE, va en camino de resolverse a favor del actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de diputados.

Mario Delgado con un discurso moderado y conciliador hace contraste con el representante de los “duros”, Muñoz Ledo, que optó por una posición de amenazas y descalificaciones. Al final parece que no le ayudó a sumar a liderazgos internos como el que encabeza Gibran Ramírez. En nuestro estado la mayoría de los legisladores federales y locales se sumaron a Mario Delgado, así como la mayoría de las corrientes internas, a excepción del diputado Ricardo Del Sol, que opuesto a las aspiraciones de Delgado, ha exhibido en sus intervenciones públicas un discurso virulento y descalificador en contra del coordinador de su bancada.

Innecesario para observadores, pero el también aspirante a la gubernatura se soltó la lengua y perdió la compostura al agredir sin motivos aparentes y claros al eventual dirigente del partido en el poder. Se llevó entre las patas al canciller, Marcelo Ebrard. ¿Era necesario el escupitajo? Se jugó un albur que le puede resultar negativo y el final de sus aspiraciones políticas. A Del Sol le dieron el libreto y lo recitó de memoria sin medir las consecuencias. “Sí Mario Delgado llega a dirigir MORENA se muere la Cuarta Transformación”, dijo en un video en redes sociales el legislador federal por el IV distrito, con cabecera en Cd. Valles.

Se ve bisoño y lerdo.Un caso extraño es el del notario Leonel Serrato, que al renunciar a su cargo en la Secretaría del Bienestar, como coordinador metropolitano, se lanzó a recorrer el estado encabezando una asociación civil denominada “Defensores de la Patria”, que en su reciente origen se planteó dos objetivos: defender al gobierno de la cuarta transformación y apoyar la candidatura de Mario Delgado. En el medio digital Plano Informativo de fecha del 30 de septiembre del año en curso, la diputada local Angelica Mendoza Camacho, en rueda de prensa, afirmó que la organización social “Defensores de la Patria” apoyan a Mario Delgado Carrillo para dirigir a MORENA, al tiempo que destapaba a Gabino Morales como candidato a la gubernatura. Incluso, en el mismo medio, Plano Informativo, se dijo que a la rueda de prensa acudió un representante del propio Mario Delgado, de nombre Rafael Estrada y que hizo uso de la voz para agradecer el apoyo al “diputado”.

Con el chaleco distintivo de los “Defensores de la Patria”, (que es idéntico al de los “Servidores de la Nación”) Leonel Serrato inició una gira para “defender” al gobierno de López Obrador pero durante el periplo jamás hizo mención del apoyo a Mario Delgado. En sus redes sociales, el notario ha publicado diariamente fotos de su imagen y en algunas de los concurrentes a las reuniones en la zona huasteca y otros municipios, sin referirse para nada a Mario Delgado. Todo el material subido a su muro en el Facebook es más de promoción personal y de presumir su lealtad al presidente de la república, pero nada de apoyo y promoción al aspirante a dirigir MORENA a nivel nacional.

Fue más allá todavía al proponer tumbar la encuesta en curso del INE al afirmar que “Le harían un favor a MORENA si tiran encuesta de dirigencia”, cabeceó el medio digital La Orquesta, de fecha del 5 de octubre. Obviamente, el itinerante notario no apoyó en la entrevista citada a Mario Delgado Carrillo, como se suponía tenía que hacerlo. Despotricó contra los líderes nacionales de Morena, arguyendo palabras de Andrés Manuel López Orador. En ese embate se llevó al aspirante y coordinador de la bancada morenista en la Cámara de diputados.

El notario dijo para La Orquesta: “Si se da que bueno porque se va refrescar muchas cosas, pero si no se da no pasa nada, solo los políticos se sienten indispensables y que son la última cerveza del estadio cuando no los pelan, ellos viven en esa burbuja burocrática de partido y piensan que todos estamos pendientes de ellos, pero estamos pendientes porque va a venir un proceso electoral, pero no porque la gente tenga que dejar de hacer cosas porque el partido anda con sus pleitos”.

El burro hablando de orejas.¿Qué dirá Mario Delgado de todos estos “disparates” del ahora aspirante a la gubernatura? Serrato -según sus propios dichos- jamás estuvo para apoyar a Delgado Carrillo, como juró el grupo constituyente de “Defensores de la patria, que él visiblemente encabeza en ese Tour de campaña adelantada. (Plano Informativo 30/09/2020).

Nada se queda en la víspera, en unos días sabremos quién va a dirigir MORENA y el proceso electoral del 2021. Pero no parece que vaya a ser Muñoz Ledo.

