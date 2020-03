Mantener una adecuada higiene de manos contribuye a la prevención de enfermedades diarreicas: IMSS

Privilegiar una adecuada higiene de manos ayuda a prevenir la aparición y propagación de enfermedades gastrointestinales, señaló la especialista en Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Elvira Ibarra Almazán.

Refirió que es muy habitual que durante la temporada de calor se incrementan los cuadros diarreicos en las personas. “Es muy importante resaltar que se deben de mantener las medidas de prevención, como el lavado de manos, aunado al consumo de agua, la cual debe de estar clorada y desinfectada o en su caso purificada, ya que es por este medio por el cual se transmiten aquellos gérmenes que pueden ocasionar las infecciones gastrointestinales”, indicó.

Ibarra Almazán indicó que las manos se convierten en el medio principal de cualquier contagio, ya que en ellas se pueden llegar a acumular infinidad de microorganismos que no son perceptibles, los cuáles son transmitidos a través del contacto directo con otras personas, por medio del saludo de mano o mediante los objetos que compartimos.

Precisó que en lo que se refiere al manejo y preparación de los alimentos, las personas deben de lavarse las manos, antes y después de la preparación de los mismos, así como deberán de ser desinfectadas frutas y verduras antes de su consumo, además de mantener en refrigeración carnes, pescados, mariscos.

Es muy importante no consumir alimentos en la calle, sobre todo en aquellos lugares que no brinden las medidas de higiene a simple vista. Recomendó que ante los primeros síntomas de diarrea, las personas no deben automedicarse y acudir a las Unidades de Medicina Familiar, para que sean valorados por el personal médico, y con ello evitar que se presente otra situación que complique la salud y ponga en peligro la vida, así como beber abundantes líquidos para mantenerse bien hidratados.

