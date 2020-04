Maldito bicho…tu serás el culpable de todo

Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó sin titubear que “no condonará impuestos y que no reducirá los pagos del ISR porque no caerá en el juego de los conservadores que buscan un ‘rescate’ como el FOBAPROA, y que además no cedería porque luego el gobierno federal dejaría de tener ingresos y no habría entonces dinero para fondear sus programas sociales”; a los que generan el empleo, producen riqueza y sostienen la planta productiva en este país se les enchino harto el cuero.

Mas estupefactos los dejó, cuando el presidente de la República dijo a los mexicanos: “No es el Coronavirus ni la crisis económica el problema.” “Lo que está en juego es si triunfa el cambio verdadero o fracasa.” “Si sale adelante la Cuarta Transformación o hay un retroceso a lo de antes”, aludiendo por supuesto, al régimen de corrupción, injusticias y privilegios, que innegablemente fomentaron y permitieron los gobiernos neoliberales y conservadores del PRI y el PAN durante las tres últimas décadas.

En la perspectiva del empresariado pequeño, mediano y grande, la postura ha sido de fuertes críticas al régimen actual, y la mayoría apuntan a que es una actitud de venganza de AMLO hacia quienes ve y siente como sus adversarios dado que, en ningún momento le han pedido al presidente de la República que les condone impuestos, que les reduzca el ISR o que les perdone el pago de las cuotas obrero patronales al IMSS y el INFONAVIT.

Lo que sí le han solicitado y solo eso, es una prórroga o aplazamiento de los pagos porque las empresas clasificadas como pequeñas o medianas, simplemente no tienen ni tendrán la liquidez suficiente para pagar sin trabajar uno o dos meses de sueldo a sus trabajadores.

Y digo dos meses, o tal vez más, porque lo más probable es que los contagios por Coronavirus aumenten y que la situación se vuelva incontenible. Muchos burócratas irresponsables de los tres niveles de gobierno, jóvenes preparatorianos, universitarios de instituciones públicas o privadas y trabajadores que gozan de permiso con sueldo por un mes sin trabajar, no la están tomando en serio, andan y “ya se ven” de vacaciones valiéndoles puritita madre “el aislamiento voluntario” decretado ante la emergencia nacional.

Solo demos un vistazo a la calle, al centro de la ciudad o las plazas comerciales para verlos como si nada estuviera ocurriendo. Ellos y toda esa gente inconsciente o incrédula de la magnitud y consecuencias del problema de salud, provocado por el virus mortal, sin duda que incrementará su propagación y, entonces, lo que podría suceder es que la emergencia se prolongue y sean los pequeños, medianos o grandes empresarios los que tengan que pagar porque el gobierno de AMLO no tiene con qué, pues lo que recibe de ellos en impuestos, “es para repartirlo entre los pobres”.

Esta reflexión es la realidad cotidiana que viven muchos emprendedores potosinos y de otros estados. No es rendirle culto al mercado, ni tampoco nada tienen que ver esas tendencias liberales, neoliberales o conservadoras, tampoco esos posicionamientos de derecha, centro o izquierda que a ultranza defienden o cuestionan a la 4ª. Transformación, para nada. Lo aquí plasmado causa en verdad

terror y desconcierto, porque al paso que va el gobierno federal, enfermo de filias y fobias; a este estado y al país entero se lo andará cargando la jodida, total, – al final del día, – dirán que el único culpable del desastre económico será el maldito bicho, al tiempo.

ENTRE SOMBRAS

. Ahora que la Milicia se hará cargo del Hospital Central, ¿A quien creen ustedes que le rendirá cuentas o le informará? Seguro que al gobernador no y mucho menos a la titular de Salud.

. Solo el alcalde Xavier Nava no tiene vergüenza ni esconde sus intereses. Ahora resulta que el Tianguis de Las Vías, que debería cancelarse por el alto grado de riesgo que representa el contagio del Coronavirus, dice que solo se suspenderá parcialmente. O sea, el Decreto o la Declaratoria de Emergencia, el municipio se la está pasando por el arco del triunfo, ¿y el gobierno federal y estatal o la Secretaría de Salud?, bien gracias.

. Por cierto, al presidente municipal capitalino le cayó de perlas el COVID19. Mientras que mucha gente se ocupa y se preocupa por el mortal virus, Xavier Nava, sus funcionarios y amigos se despachan con la cuchara grande con el negocio de las lámparas, las ciclovías y otros más. Sea por Dios. Hasta pronto

