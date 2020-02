Los niños de la calle, están expuestos a tráfico de órganos e infantes: Priego Rivera

-Lamentó que un hecho delictivo deba de cimbrar como el caso de Fátima, para que las autoridades hagan algo

Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí señaló que los niños de la calle están expuestos a diversos delitos como el tráfico de órganos e infantes, sin que nadie se de cuenta.

“Si hubiera medicinas y atención, estudios para los niños en situación de calle, porque yo estoy seguro que son objeto de abusos, si a una niña la sacaron de su escuela, para hacer lo que hicieron con ella, imagínate un niño indefenso de la calle”.

El clérigo fue cuestionado sobre la postura en el caso de Fátima, la menor de 7 años, víctima de feminicidio, del que condenó el hecho.

“Era una niña de siete años, no lo puedes comparar, yo le dije muchas veces aquí también, nos preocupa no únicamente los feminicidios, sino también los homicidios, pero no vamos a minimizar el feminicidio, ni vamos a minimizar la muerte de una niña”, tronó.

Además, lamentó que un hecho delictivo deba de cimbrar como el caso de Fátima, para que las autoridades hagan algo.

“Lo que a mí me preocupa que para que tomen en serio las autoridades un caso, este caso tiene que cimbrar a la sociedad, tiene que ser un dirigente político, tiene que ser un personaje encumbrado, tiene que ser alguien que de alguna manera toque las fibras sensibles de la sociedad, para que inmediatamente la policía y las fiscalías se ponga en movimiento”.

