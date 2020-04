Llama Secretaría de Salud a prevenir el Dengue, Chikungunya y Zika

· Actualmente el estado registra un total de 30 casos de dengue, de Zika y Chikungunya no se han presentado casos.

· Recomiendan cambiar el agua de los floreros y bebederos de animales frecuentemente.

“Las enfermedades transmitidas por vector como: el Dengue, Chikungunya y Zika son enfermedades virales transmitidas a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, particularmente Aegypti y Albopictus”, indicó el Ing. Juan Manuel Mata Rivera, Responsable del Sistema de Vigilancias Epidemiológicas de Enfermedades Trasmitidas por Vector de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Así mismo dio a conocer que los síntomas que se presentan en estas enfermedades tiene en común la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, sin embargo para el Dengue pueden además presentar manchas rojas en la piel y dolor de ojos, en la Fiebre Chikungunya el dolor articular es severo e incapacitante; para la Infección por virus Zika además se presenta sarpullido el cual puede causar comezón y los ojos se irritan.

Al profundizar en el tema informó que: “ hasta la semana epidemiológica No. 12 se tienen confirmados en el Estado 30 casos de Dengue no Grave, dos casos de Dengue con Signos de Alarma y un caso de Dengue Grave, no se tiene registro de Fiebre por Chikungunya ni casos de Infección por virus Zika”, puntualizó señalando el funcionario estatal.

Para los tres padecimientos, el componente de saneamiento básico es la mejor práctica de prevención, por lo que recomendó las siguientes actividades con el fin de disminuir la proliferación del mosco transmisor:

“Es muy importante evitar la acumulación de depósitos de agua que puedan servir de criaderos de mosquitos, tales como: llantas a la intemperie, cubetas y recipientes que puedan ser criaderos de reproducción del vector; si van a ocupar recipientes deben de lavarlos frecuentemente las cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, y los bebederos de animales, deben lavarse por lo menos cada tercer día; Si tienen que hacer uso de un recipiente para el almacenamiento de agua, debe de estar todo bien tapado; en dado caso de que ya no se vaya a utilizar se voltea, estamos hablando de hacer este ejercicio con las cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto que no se utilice; Es importante concientizar que se deben tirar en un contenedor de basura botellas, llantas, latas, bolsas o trastes que ya no se utilizan y en el que se pueda almacenar agua; y por último pidió eliminar del techo, garaje, patio y jardín, todos los recipientes que sirvan al mosquito para su reproducción”.

Por último otorgó algunas medidas de protección personal para evitar la picadura de mosquitos que nos puedan transmitir Dengue, Chikungunya y Zika: utilizar repelente de moscos de preferencia de larga duración, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto; usar pabellones al dormir; colocar mosquiteros en puertas y ventanas; utilizar camisas de manga larga y pantalones largos, procurando que la ropa sea de colores claros.

Agregó que: “las recomendaciones en caso de presentar los síntomas con sospecha de estas enfermedades se deberá acudir a la unidad de salud para ser atendido, el médico indicará el tratamiento a seguir para aliviar el dolor y la fiebre; por lo que se recomienda guardar reposo en cama y tomar abundantes líquidos para evitar la deshidratación y el no automedicarse para evitar complicaciones”, por lo que pidió recordar a la población que sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay Dengue, Chikungunya y Zika.

