Llama Salud a atender la esquizofrenia

· La esperanza de vida de las personas con esquizofrenia es 10 años menor en comparación con la población en general.

· Durante el 2019 fueron atendidos mil pacientes con esquizofrenia en los Servicios de Salud.

“La Esquizofrenia se encuentra entre los trastornos médicos más incapacitantes y económicamente catastróficos en la población mundial”, señaló de manera clara la Dra. Elisa Hernández Carranza, Responsable de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica (REAP por sus siglas) de la Secretaría de Salud.

Al hondar en el tema la funcionaria estatal destacó que más del 50 por ciento de las personas con esquizofrenia no reciben una atención médica oportuna como consecuencia de la estigmatización de la enfermedad, lo que ocasiona que los pacientes minimicen o nieguen los síntomas que presentan, se aíslen de la sociedad, se nieguen a asistir a recibir atención especializada o abandonen el tratamiento.

Es muy importante informar y sensibilizar a la ciudadanía potosina de esta enfermedad mental por lo que informó que la prevalencia de la Esquizofrenia es aproximadamente del 1% a nivel mundial y que cada año se diagnostican 1.5 nuevos casos por cada 10 mil personas.

En lo que respecta a nuestro estado la Responsable de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, mencionó que:

“En San Luis Potosí se registraron alrededor de mil pacientes con diagnóstico de Esquizofrenia dentro de la Red de Atención Psiquiátrica de los Servicios de Salud del Estado durante el año 2019.Y la edad de inicio de la enfermedad es entre los 18 y 25 años para los hombres y de los 25 a los 35 años en las mujeres. Por lo que es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, afirmó.

La Dra. Elisa Hernández Carranza explicó que la esquizofrenia se desarrolla a partir de una interacción compleja de factores genéticos y de condiciones ambientales que incluyen desde: el vivir en un área urbana, participar en un proceso de inmigración, presentar factores de estrés materno durante el embarazo como procesos de duelo y otras alteraciones en el estado de ánimo, posible exposición materna al virus de la influenza, presentar complicaciones obstétricas durante el parto, tales como: presentar hemorragia, haber tenido un trabajo de parto prematuro o presentar alguna afectación biológica que pueda comprometer el bienestar del feto durante el embarazo o especialmente en el momento del nacimiento, y otro factor condicionante es que la edad paterna sea avanzada al momento de la concepción.

“Las manifestaciones clínicas más frecuentes van desde: alucinaciones, que ocurren cuando la persona oye, ve, siente, huele o saborea cosas que no existen; ideas fijas y extrañas, que no son reales y que conocemos como delirios, conductas raras o anormales, platica desorganizada y sin sentido o ausencia del habla, falta de interés o energía, aislamiento, descuido de su higiene y cuidado personal, afecto aplanado que no muestra emoción ni expresa sentimientos, alteraciones en la memoria, en el aprendizaje y en la resolución de problemas”.

De tal forma que la esperanza de vida de las personas con esquizofrenia es 10 años menor en comparación con la población general, debido a que tienen mayor probabilidad de presentar: depresión, ansiedad, consumo de sustancias, suicidio, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemia y obesidad”, advirtió señalando la especialista.

Así mismo destacó que para realizar el diagnóstico de la esquizofrenia se requiere de una evaluación detallada por un profesional en salud mental que incluye: antecedentes personales, historia familiar, evolución del padecimiento actual, examen del estado mental y en algunos casos, exámenes de laboratorio y estudios de imagen.

“La Esquizofrenia se trata con medicamentos que actúan sobre varias sustancias y moléculas químicas del cerebro que están involucradas en la enfermedad. Estos fármacos reducen los síntomas y mejoran el funcionamiento de las personas, sin embargo, pueden causar algunos efectos secundarios que deben de ser informados al médico especialista para su manejo y remisión”.

“Es importante recordar que aparte del tratamiento farmacológico es indispensable que el paciente y su familia reciba orientación y apoyo psicológico, con el objetivo de evitar una comprensión errónea de la enfermedad e impedir las consecuencias que el rechazo social tiene sobre el funcionamiento y la calidad de vida tanto del paciente como de su círculo de apoyo.”.

Finalmente la Dra. Elisa Hernández Carranza, Responsable de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud hizo una invitación a la ciudadanía para que acuda a recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno, para ello pueden asistir a la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”, ubicada en Carretera Matehuala kilómetro 8, Fracción Los Olivos en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. O para mayor información marcar al teléfono: 444 100 9250.

