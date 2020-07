Líderes del sector empresarial manifiestan su respaldo para trabajar de manera coordinada con el Rector de la UASLP en beneficio del estado

Con el objetivo de estrechar y ampliar los vínculos de cooperación entre el sector empresarial y estudiantil, el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra, sostuvo reuniones de trabajo con el presidente de la Federación Bajío-Norte de Coparmex, Jaime Chalita Zarur y con Leticia Serment Cabrera, presidenta de Canacintra en San Luis Potosí.

Dentro de los puntos que se abordaron se resaltan diversos planteamientos para realizar trabajos conjuntos en beneficio del estado, en donde la colaboración de la institución educativa pueda aportar el conocimiento, mientras que el sector empresarial abra espacios para el desarrollo de los líderes sociales, de opinión y económico del futuro en la entidad.

En ese sentido Jaime Chalita Zarur resaltó la apertura que está demostrando el nuevo Rector de de la UASLP, “es una institución con una seriedad y prestigio que tenemos que aprovechar más, hoy con la apertura del doctor Zermeño me parece sumamente importante que no solamente Coparmex, sino los diferentes organismos empresariales platiquen con él, porque me parece que San Luis Potosí puede dar muchísimo más a través de la asociación con nuestra alma mater”.

Agregó que la Universidad Autónoma de San Luis tiene estudios muy importantes para el desarrollo del estado, “la Universidad genera un número muy importante de profesionistas en todas las ramas del desarrollo económico, social, político, lo mejor que podemos hacer es trabajar junto con la Universidad, encabezado por el Rector Zermeño, ya que esto nos da ventajas innumerables en favor del estado de San Luis Potosí, yo creo que es muy atinado que se den estas reuniones con los diferentes grupos empresariales que finalmente van convergiendo y vamos engranando el desarrollo de nuestro estado”.

Por su parte, la presidenta de la Canacintra, Leticia Serment Cabrera, señaló que es muy importante que se mantenga el acercamiento de parte de todos los sectores productivos con la UASLP, que al final es el alma mater de muchos de ellos, por lo que es el momento de ser recíprocos.

“Los universitarios debemos de voltear a ver a nuestra Universidad y debemos de cooperar con lo que hemos obtenido gracias a nuestros estudios, y que al final nos han dado resultados muy satisfactorios a todos, por lo que tenemos la obligación moral de apoyarla”.

