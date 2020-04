Les vale madre

Esto no es asunto de teorías neoliberales; no es tema de concepciones derechistas, izquierdistas, comunistas, románticas o ultraderechistas; tampoco es materia de embutes o de prensa a modo, vendida o chayotera. Lo que este domingo dio a conocer la titular de salud, Mónica Liliana Rangel, a cualquiera le pone los pelos de punta, o mínimo, los hace reflexionar y hasta encabronar.

Cuando se le pregunto a la Secretaria de Salud, sobre que porcentaje o proporción de la ciudadanía que habita en la zona metropolitana de San Luis Potosí está cumpliendo con las medidas de sana distancia y aislamiento social, Mónica Rangel respondió que solo un 60 % de la población residente en la capital potosina está respetando las medidas de protección sanitaria. Al resto, y sin decirlo la funcionaria, le vale pura madre lo que está ocurriendo, con todo y su alrededor.

Sin conocer todavía el resultado del Censo de Población y Vivienda 2020 y que tuvo que abortar el INEGI por complicaciones de la epidemia que trae de cabeza a decenas o cientos de miles de potosinos, podríamos estimar que los habitantes residentes en San Luis Potosí capital y su zona conurbada de Soledad de Graciano Sánchez, rebasaron fácilmente ya el millón de pobladores.

En el estimado de que fuéramos un millón de habitantes, lo que informó este domingo Mónica, es que solamente el 60 % está cumpliendo con las medidas de “Quédate en Casa”, “Guarda la Sana Distancia” y “Respeta el Aislamiento Social”, es decir, si fuésemos el millón de habitantes, tan solo en la zona metropolitana solo 600 mil ciudadanos están cumpliendo, el resto no, es decir 400 mil.

Ahora, suponiendo sin conceder; que, de esos 400 mil potosinos, 300 mil tienen que andar fuera o en las calles, porque su actividad social y económica es esencial o imprescindible; estamos hablando de que 100 mil cabron@s andan sueltos, como chinos libres sin importarles contagiarse o contagiar a otras personas.

Esa actitud ciudadana irresponsable, no puede ni debe continuar y la única alternativa es acelerar y determinar ya el estado de excepción o toque de queda, pues no se vale que un 10 % del total de los potosinos, ponga en riesgo al otro 90 %, ¿o no?

Por un lado, el gobierno federal no se decide a declarar el toque de queda. Por el otro el gobierno estatal está en espera de que el centro lo diga o lo instruya y, el gobierno municipal, como siempre, atrapando moscas y en la baba, permitiendo bailongos en la capital potosina y concentraciones en los mercados sin medir el riesgo de un contagio masivo o mayor.

De que el toque de queda es solo facultad del gobierno federal y este solo puede darse con la autorización de Congreso, está escrito, pero igual es sacarle al parche en los estados y municipios. Los estados son soberanos y el gobernador tiene la responsabilidad de imponer medidas drásticas y radicales simplemente porque el derecho a la salud es un derecho humano y un interés superior.

Que algunos grupos o seudo líderes de organizaciones sociales o defensores de los Derechos Humanos digan que podrían vulnerarse las garantías individuales, son mamadas. Las medidas radicales que el gobierno estatal debe asumir urgentemente son impostergables, debe actuarse ya, sin miedo, sin titubeos y con la certeza de que el grueso de la sociedad potosina lo verá bien. Hasta pronto.

